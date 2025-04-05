نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مقطعاً مصوراً يُظهر أن مركبات الإسعاف التي تعرضت لإطلاق نار في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي كانت تحمل علامات واضحة وأضواء إشارة الطوارئ الخاصة بهم.

وأدى إطلاق قوات إسرائيلية النار على سيارات إسعاف في منطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة الشهر الماضي، إلى مقتل 15 مسعفاً بحسب الأمم المتحدة ومصادر فلسطينية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار باتجاه السيارات لأنها كانت تتحرك بشكل مريب دون أضواء نحو الجنود ودون تنسيق مسبق.

ويُظهر مقطع فيديو، الذي اكتُشف على هاتف محمول لمسعف عُثر عليه مع 14 من عمال الإغاثة الآخرين في مقبرة جماعية في غزة، أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة وأضواء إشارة الطوارئ الخاصة بهم، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم.

ويظهر في المقطع اثنان من المسعفين على الأقل يرتديان الزي الرسمي، ويخرجون من شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف تحمل شعار الهلال الأحمر ويقتربون من سيارة إسعاف التي خرجت عن مسارها إلى أحد الجوانب، ثم سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف.

وقالت الصحيفة إن المقطع المصور يظهر أنه يتناقض مع الرواية الإسرائيلية للأحداث.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق الآن في الحادث.

مقتل 11 شخصاً من "أطباء بلا حدود" في الحرب

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل أحد موظفيها في ضربة جوية مع أفراد من عائلته.

وأعربت المنظمة عن "صدمتها وحزنها لمقتل حسام اللولو في غارة جوية صباح الأول من أبريل/نيسان".

واللولو هو الموظف الحادي عشر في أطباء بلا حدود الذي يُقتل في غزة منذ بدء الحرب قبل 18 شهراً، والثاني منذ انهيار هدنة قصيرة الأمد الشهر الماضي.

وقُتل مئات من طواقم الإغاثة خلال الحرب على غزة التي اندلعت إثر هجوم حماس داخل إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مقتل 60 شخصاً خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ظهر السبت، وصول جثث 60 شخصاً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وبعد استئناف إسرائيل الحرب الشهر الماضي، قُتل 1309 شخصاً، لتصل الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى في قطاع غزة إلى 50.669 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

نتنياهو قد يزور البيت الأبيض

EPA رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في البيت الأبض في 4 شباط/فبراير 2025

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في غزة، وإصرار واشنطن على تحرير الرهائن، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أربعة مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

الرهائن في ظروف "خطيرة للغاية"

حذرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسرائيل الجمعة من أن هجومها العسكري في قطاع غزة يجعل الرهائن في ظروف "خطيرة للغاية"، موضحة أن نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها.

وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، والإبقاء عليهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".

وأعلن الجيش بدء عملية برية في الشجاعية بشرق مدينة غزة.

وقال إنه "يوسع العملية البرية في شمال قطاع غزة"، وبدأ "العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية... بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال الأربعاء إن الجيش يوسع عملياته في غزة للسيطرة على "مناطق واسعة"، بعد استئناف هجومه على القطاع المدمّر في مارس/آذار الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء أن الجيش يقوم بـ"تجزئة" قطاع غزة و"السيطرة" على مساحات فيه، للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.

في 18 مارس/آذار، استأنفت إسرائيل القصف المكثّف على غزة بعد خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا في القطاع.