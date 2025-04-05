إيلاف من كييف: حذر محلل في موقع "تنسنت" الصيني من أن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي قد يلقى مصيرا مشابها للزعيم الليبي معمر القذافي أو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وجاء في التحليل: "أصبح الوضع السياسي والاجتماعي الحالي أكثر خطورة على زيلينسكي. إذا لم يتمكن من استعادة الاستقرار الداخلي وثقة المجتمع الدولي بسرعة، فقد تنتهي حياته السياسية بل وربما يلقى مصيرا مماثلا لمصير (صدام) حسين أو (معمر) القذافي".

وأوضح الكاتب أن مصيرزيلينسكي سيتحدد بناء على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي موقف المجتمع الدولي، وولاء الجيش الأوكراني، والدعم الشعبي الداخلي.

وفي تطور ذي صلة، أفاد المدون الأوكراني أناتولي شاري الأسبوع الماضي بأن الانتخابات قد تُجرى في مايو المقبل، مع توقعات بانتقال السلطة لرئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك، بينما قد يشارك زيلينسكي كمرشح.

يذكر أن ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو الماضي، كما ألغيت الانتخابات الرئاسية 2024 بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث أعلن زيلينسكي أن "الانتخابات غير مناسبة في الوقت الحالي".

من جهته، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه حسب التقييمات الأولية فإن البرلمان الأوكراني ورئيسه هما السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا حاليا.

