إيلاف من واشنطن: خرج الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت لمعارضة ما وصفته المنظمات ذات الميول اليسارية بـ "التجاوزات الاستبدادية والأجندة المدعومة من المليارديرات" لدونالد ترامب .

وقدر المنظمون أن أكثر من 500 ألف شخص تظاهروا في واشنطن العاصمة وفلوريدا وأماكن أخرى.

وفي المركز التجاري الوطني بواشنطن، تجمع المتظاهرون من أماكن بعيدة مثل نيوهامبشاير وبنسلفانيا في ظل نصب واشنطن التذكاري قبل المظاهرة المناهضة لترامب هناك.

❗️Thousands of people in the US have taken to the streets to protest against Trump's policies and the introduction of import tariffs. pic.twitter.com/frBwvSxUWE — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2025

وفي ظل ظروف غائمة، رفع المتظاهرون مجموعة كبيرة من اللافتات، وفي بعض الحالات، الأعلام الأوكرانية، للتعبير عن معارضتهم لسياسات الإدارة، التي سعت إلى إقامة علاقات ودية مع روسيا وسط غزوها لأوكرانيا.

أول مظاهرة حاشدة في واشنطن

أعرب بعض المتظاهرين عن أملهم في أن يكون هذا الحدث - وهو أول مظاهرة حاشدة في واشنطن العاصمة منذ تولي ترامب منصبه - مثالاً يُلهم الآخرين لتسجيل معارضتهم.

وقالت ديان كوليفراث، البالغة من العمر 63 عامًا، والتي سافرت من نيو هامبشاير مع 100 من زملائها الأعضاء في منظمة "نيو هامبشاير فوروورد"، وهي منظمة مجتمع مدني: "الهدف هو حث الناس على الانتفاض".

قال كوليفراث: "يخشى الكثيرون الاحتجاج ضد ترامب لأنه ردّ بقوة وعنف على من تظاهروا". وأضاف: "الهدف من هذا الاحتجاج هو توعية بقية الأمريكيين غير المشاركين بأننا نقف، ونأمل أن يمنحهم ذلك الشجاعة للوقوف أيضًا عندما يرون قوتنا".

HAPPENING NOW: A MASSIVE protest is taking place in downtown Chicago for the "Hands Off!" movement against Elon Musk and Donald Trump pic.twitter.com/NVEiTFi8Iy — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 5, 2025

وقالت منظمة "موف أون"، إحدى المنظمات التي تقف وراء يوم الاحتجاج الذي أطلق عليه "ابتعدوا عنا" إلى جانب عشرات المجموعات العمالية والبيئية وغيرها من المجموعات التقدمية، إن أكثر من ألف احتجاج جرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك مباني الكابيتول في الولايات.

وقالت ليا جرينبرج، المديرة التنفيذية لمنظمة "إنديفيزيبل": "نريد أن نرسل إشارة إلى جميع الأشخاص والمؤسسات التي أظهرت طاعة متوقعة لترامب وأظهرت استعدادها للخضوع بأن هناك في الواقع حركة عامة جماهيرية مستعدة للنهوض ووقف هذا".

إذا نهض قادتنا السياسيون، فسندعمهم. نريدهم أن ينهضوا ويحموا قواعد الديمقراطية، ونريدهم أن يروا أن هناك من هو مستعد للقيام بذلك. الهدف من هذا هو بناء رسالة.

المتظاهرون.. عشرات الآلاف

كان الحدث الأكبر في ناشيونال مول بواشنطن العاصمة، حيث بلغ عدد المتظاهرين عشرات الآلاف. وتحدث أعضاء الكونغرس، بمن فيهم الديمقراطيون جيمي راسكين من ماريلاند، وماكسويل فروست من فلوريدا، وإلهان عمر من مينيسوتا، إلى الحشد.

وقال راسكين، وهو ممثل ديمقراطي من ماريلاند وهو الشخصية البارزة للحزب في لجنة القضاء بمجلس النواب: "إنهم يعتقدون أن الديمقراطية محكوم عليها بالزوال ويعتقدون أن تغيير النظام قادم علينا إذا تمكنوا فقط من الاستيلاء على نظام المدفوعات لدينا".

وأضاف: "إذا كانوا يعتقدون أنهم سيقلبون أسس الديمقراطية، فهم لا يعرفون مع من يتعاملون".

وانتقدت كيلي روبنسون، رئيسة مجموعة المناصرة لحقوق الإنسان، معاملة الإدارة لمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا في التجمع في ناشيونال مول.

قال روبنسون: "الهجمات التي نشهدها ليست سياسية فحسب، بل شخصية أيضًا. إنهم يحاولون حظر كتبنا، ويخفضون تمويل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ويجرّمون أطبائنا ومعلمينا وعائلاتنا وحياتنا".

"لا نريد أمريكا هذه يا رفاق،" أضاف روبنسون. "نريد أمريكا التي نستحقها، حيث الكرامة والأمان والحرية لا ملكٌ لبعضنا، بل لنا جميعًا."

ارحل يا ترامب.. ارحل يا ايلون ماسك



كان المشهد في هوليوود بولاية فلوريدا، على بُعد ساعة تقريبًا جنوب منتجع مار-أ-لاغو الذي يملكه ترامب، مفعمًا بالحيوية أيضًا. في إشارة إلى مستشار الأعمال الملياردير إيلون ماسك، مستشار البيت الأبيض ، والتخفيضات الحكومية التي أشرف عليها، هتف المتظاهرون، ومعظمهم من البيض: "هيا، هيا، هو، هو، يجب أن يرحل ترامب وماسك".

لقد سخروا من سائقي سيارات تسلا سايبرترك التي تصنعها شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يملكها ماسك - ورفعوا لافتات ملونة لم تترك مجالا للشك حول موقفهم من إدارة ترامب .

كُتب على إحداها: "حاكموا واسجنوا الرايخ القذر". وخصَّ البعضُ أغنى رجل في العالم بالغضب: "لم أنتخب إيلون ماسك". وأكد آخرون قلقَ المتظاهرين بشأن مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة. وهتفت إحدى اللافتات: "ابتعدوا عن الديمقراطية". وحثَّت أخرى، في إشارة إلى الرئيس الروسي: "كفى أن تكونوا دميةً في يد فلاديمير بوتين".

أطلق العديد من سائقي السيارات، الذين مرّوا أمام المتظاهرين المتجمعين، أبواق سياراتهم ورفعوا إبهامهم تضامنًا. كانت مقاطعة بروارد واحدة من ست مقاطعات فقط في فلوريدا صوّتت لكامالا هاريس في نوفمبر، حيث هزمت ترامب هناك بفارق 16 نقطة مئوية، وهي موطن لواحدة من أكثر مجتمعات المثليين والمتحولين جنسيًا حيوية في الولايات المتحدة.

كل شيء يبدو سيئًا للغاية

قالت جينيفر هيت، وهي محررة تبلغ من العمر 64 عامًا ومقيمة في بلانتيشن، وحملت ملصقًا كُتب عليه: "هذا اعتداء على ديمقراطيتنا، واقتصادنا، وحقوقنا المدنية". وأضافت: "كل شيء يبدو سيئًا للغاية لدرجة أنني أشعر بأن علينا بذل كل ما في وسعنا ما دام ذلك ممكنًا، ومجرد كل هذا الضجيج يُقلق الجميع".

حضرت هيت احتجاجًا أمام وكالة سيارات تيسلا في فورت لودرديل مؤخرًا، وقد أثار هجوم إدارة ترامب المباشر على سيادة القانون والقضاء غضبها، بما في ذلك فيما يتعلق بالأشخاص الذين رُحِّلوا دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. وقالت: "من المفترض أن نكون دولة قانون وإجرائية".

دعهم يأكلون الكعك

جاءت باحثة الصحة العامة دونا جرين، 62 عامًا، مرتدية زي الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت المقطوعة الرأس، وحملت لافتة كُتب عليها: "ماسك وترامب يقولان دعهم يأكلون الكعك".

قالت إنها فخورة بالمهمات الـ 65 التي نفذها والدها سام راغلاند مع الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية. لكنها أضافت أن البلد الذي حارب من أجله والدها ليس هو نفسه الذي تراه ناشئًا في عهد ترامب.

قال غرين: "كل ما ناضل من أجله والدي وكل ما نعتز به كدولة يُفكك". وأضاف: "أنا في غاية الدهشة من سرعة تفكيك مؤسسات بلدنا دون أي مقاومة من الجمهوريين الذين يتولون السلطة حاليًا".

أدنى مستوى دعم لترامب

في فينتورا، كاليفورنيا، اصطحبت ساندي فريدمان خريجتها هارلو روز ريغا، البالغة من العمر ثماني سنوات، للمشاركة في تظاهرة. وأعربت فريدمان عن قلقها بشأن ضمانها الاجتماعي، قائلةً: "عملتُ طوال حياتي، وكذلك زوجي. والآن أخشى أن يسلبني ترامب هذا الضمان". ورفع هارلو لافتة كُتب عليها: "أنقذوا مستقبلي".

تأتي الاحتجاجات بعد انخفاض حاد في سوق الأسهم هذا الأسبوع عقب إعلان ترامب في الأول من نيسان (أبريل) عن فرض رسوم جمركية. ورغم التداعيات الاقتصادية، صرّح ترامب يوم الجمعة: "سياساتي لن تتغير أبدًا".

وانخفضت نسبة تأييد ترامب هذا الأسبوع إلى 43%، وهو أدنى مستوى له منذ توليه منصبه، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز .