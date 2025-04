إيلاف من واشنطن: خرج الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت لمعارضة ما وصفته المنظمات ذات الميول اليسارية بـ "التجاوزات الاستبدادية والأجندة المدعومة من المليارديرات" لدونالد ترامب .

وقدر المنظمون أن أكثر من 500 ألف شخص تظاهروا في واشنطن العاصمة وفلوريدا وأماكن أخرى.

وفي المركز التجاري الوطني بواشنطن، تجمع المتظاهرون من أماكن بعيدة مثل نيوهامبشاير وبنسلفانيا في ظل نصب واشنطن التذكاري قبل المظاهرة المناهضة لترامب هناك.

❗️Thousands of people in the US have taken to the streets to protest against Trump's policies and the introduction of import tariffs. pic.twitter.com/frBwvSxUWE