إيلاف من القاهرة: يتردد حديث الحرب بين الحين والآخر، ويستدعي ملايين العرب عبر منصات السوشيال ميديا، وكذلك في العالم الواقعي مصر على وجه التحديد لمواجهة إسرائيل عسكرياً، الأمر الذي يثير ردة فعل غاضبة في بعض الأوساط المصرية، وسط تساؤلات لا تنتهي أهمها "ولماذا يتوجب على مصر على وجه التحديد دون سواها محاربة إسرائيل؟".

فقد شن الإعلامي المصري عمرو أديب، هجوما حادا على هؤلاء الذين"يطالبون مصر بخوض الحرب" من أجل غزة، قائلا إن هذه المطالب "غير مفهومة" وتدعو إلى "حرب غير واضحة المعالم والأهداف".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، متسائلا: "اتحدى حد يقولي يعني ايه مصر تحارب.. ماذا نفعل وأين؟ هل نحتل غزة؟ هل نقصف تل أبيب؟ وماذا بعد؟".

وواصل: "أي حد يقول مصر يجب أن تحارب نسأله يعني ايه؟ أنت عايز الجيش المصري يعمل إيه؟ وما هو الهدف الاستراتيجي؟ هل تتخل أن أمريكا ستشاهد ما يحدث حتى تصل إلى نتانياهو في المكتب؟"، مؤكدا أن "مصر تعرف الحرب جيداً، وإذا كتب علينا القتال فنحن لها"، بحسب تعبيره، كاشفاً عن أن الشعب المصري بأكمله سيكون هو الجيش في حال تم الاعتداء على مصر.

وقال أديب إن هدف تحرير فلسطين مسألة مهمة للغاية، "لكن هل هي فرض عين على المصريين فقط"، وواصل: "ربنا لما قال حرروا المسجد الأقصى، قال يا مصريين ولا قال يا مسلمين؟ هل هناك شيء فقهي يقول مصر فقط (المطالبة بتحرير فلسطين)؟

وأعرب عن تعجبه من الهجوم على مصر، قائلا إنه لا توجد دولة في المنطقة تتعرض للهجوم مثل مصر.

وذكر أن "الله حمى مصر من العنصرية والحروب الأهلية، فهل نذهب ونبحث عن الحرب؟"، مضيفا أن السلام بين مصر وإسرائيل يتعلق بعدم العدوان فقط والتنسيق بشأن الحدود المشتركة، لكن لا يوجد أي ود بين الدولتين، وبالنسبة للمصريين فإن إسرائيل هي العدو الأول، وفق قوله.