إيلاف من الدوحة: انطلقت اليوم في الدوحة فعاليات النسخة الحادية عشرة من ملتقى قمرة السينمائي، حاضنة المواهب السينمائية العربية والدولية من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، بمشاركة خبراء بارزين في صناعة السينما، يجتمعون لرعاية المواهب السينمائية الصاعدة من خلال جلسات إرشادية وندوات سينمائية وسلسلة عروض مختارة.

يستضيف ملتقى قمرة السينمائي 2025، الذي يُمثل "مساحةً للأصوات السينمائية الجديدة"، أكثر من 250 خبيرًا سينمائيًا من 50 بلداً، وهي أكبر مشاركة في تاريخ الملتقى. سيشرف الخبراء على 49 مشروعًا لصنّاع أفلام من أكثر من 20 بلداً، بما في ذلك 18 مشروعًا لمخرجين قطريين ومقيمين في قطر، الأمر الذي يعكس القوة المتنامية للمنظومة السينمائية في قطر.

في ترحيبها بالمشاركين في قمرة 2025، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام: "قبل 15 عامًا، تأسست مؤسسة الدوحة للأفلام على حلم رعاية الأصوات الجريئة، ودعم القصص غير المروية، وتوفير مساحة لصانعي الأفلام للإلهام والاستلهام."

وأضافت الرميحي: "خلال هذه الرحلة المذهلة، شاهدنا قصصًا من الجنوب العالمي كانت مجرد همسات خافتة وتتحول إلى أصوات مدوية تُسمع على المسرح العالمي. شهدنا قوة السينما وهي تنسج خيوطًا تربطنا، وتداوي جراحنا، وتعيد اكتشاف إنسانيتنا المشتركة."

وفي وصف أهمية قمرة، قالت: " بينما نحتفل اليوم بمحطة هامة في رحلتنا، من المهم وجود مساحات مثل قمرة أكثر من أي وقت مضى، ليس باعتبارها منبراً للنمو الفني فحسب، ولكن أيضاً كونها منصة للأصوات التي ترفض أن تخفت. ولهذا نتطلع إلى المستقبل مع التزامنا الكامل بدعم المواهب الشجاعة والمبدعة والتي لا تحظى بالتمثيل الكافي".

ومن جانبه، صرح إيليا سليمان، المستشار الفني في مؤسسة الدوحة للأفلام: "السينما ليست فقط في القصص التي نرويها، بل في الصمت الذي يكتنفها، وفي المساحات التي تتجلى فيها المعاني. في قمرة، يتردد صدى هذه الصمت بقوة، فتبرز الأصوات الناشئة تحت إشراف وحكمة خبراء السينما. إنّه مكان للارتقاء، حيث مستقبل السينما لا يُملى، بل يُكتشف."

تضم مجموعة خبراء قمرة لهذا العام رائد السينما البطيئة المعروف لاف دياز (فيلم "المرأة التي غادرت"، فيلم "تطور العائلة الفلبينية")، والمصور السينمائي الشهير داريوس خنجي (فيلم "حب"، وفيلم "المهاجر")، والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار والتر سالس (فيلم "يوميات دراجة نارية"، وفيلم "ما زلت هنا")، ومصممة الأزياء الشهيرة آنا تيرازاس (فيلم "روما"، وفيلم "طيف")، والمخرج السينمائي المبتكر جوني تو (فيلم "المنفي"، وفيلم "الانتخابات"). سيشارك الخبراء رؤىً ثاقبةً من مسيراتهم المهنية المميزة لتوجيه الجيل القادم من صانعي الأفلام في رحلتهم من السيناريو إلى الشاشة.

تشمل مشاريع قمرة 2025 في نسخته الحادية عشرة 27 مشروعًا روائيًا طويلًا، و10 مشاريع مسلسلات، و12 فيلمًا قصيرًا في مراحل مختلفة من التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج. من بين هذه المشاريع، 37 مشروعًا حاصلًا على دعم من برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام، و21 مشروعًا لخريجي برامج التدريب التي تنظمها المؤسسة على مدار العام، الأمر الذي يظهر الأثر الإيجابي الذي يتركه النهج الشامل للمؤسسة في تطوير صناع الأفلام.

تتميز المشاريع بتمثيل قوي لدول الجنوب العالمي، مع اختيارات متنوعة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يُؤكد التزام مؤسسة الدوحة للأفلام برعاية الأصوات السينمائية التي لا تحظى بالتمثيل الكافي على المسرح العالمي. ستتلقى المشاريع الإرشاد اللازم من خلال ندوات، وآراء حول عروض الأعمال قيد التنفيذ، وجلسات حوارية حول صناعة الأفلام، وعروض تقديمية للمشاريع، وجلسات تقييم مُخصصة.

يُتاح للجمهور حضور ورش العمل في قمرة 2025 التي يُقدمها خبراء قمرة، بالإضافة إلى عروض سبعة أفلام طويلة حظيت بإشادة النقاد وحصلت على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، وذلك في مسرح متحف الفن الإسلامي. تُقام الفعاليات الحضورية من 4 إلى 9 أبريل، تليها جلسات عبر الإنترنت من 12 إلى 14 أبريل، مما يوفر فرصًا موسعة للتعلم والتواصل.

يواصل قمرة مسيرته في دعم ما يقرب من 850 فيلمًا من أكثر من 75 بلداً، مما يؤسس لبناء مجتمع عالمي حقيقي من رواة القصص الذين يُشكلون مستقبل السينما العالمية.

