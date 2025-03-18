إيلاف من الدوحة: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن قائمة برنامج عروض قمرة 2025 التي تضم سبعة أفلام طويلة حصلت على دعم من المؤسسة. وقد حظيت هذه الأعمال بإشادة نقدية واسعة، حيث تمثل أبرز الأصوات المستقلة الجريئة والمتميزة في السينما الناشئة.

في نسخته الحادية عشرة التي ستقام في الفترة من 4 إلى 9 أبريل 2025، يواصل ملتقى قمرة السينمائي، الحاضنة السنوية للمواهب السينمائية العربية والدولية، احتفاءه بالإبداع السينمائي من خلال اختيار 49 مشروعًا استثنائيًا لصُنّاع أفلام واعدين من 23 بلداً، من ضمنها عدة مشاريع لمخرجين قطريين ومقيمين في قطر، مما يعكس النمو الواعد للصناعات الإبداعية المحلية.

ستكون عروض قمرة 2025 متاحة للجمهور طوال فترة الحدث، مع توفر تذاكر لحضور العروض الفردية أو الحصول على بطاقة قمرة التي تتيح حضور البرنامج بالكامل، بما في ذلك سلسلة الجلسات مع خبراء قمرة 2025، ومن بينهم: لاف دياز، داريوس خنجي، والتر ساليس، آنا تيرازاس، وجوني تو.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "تؤكد عروض قمرة 2025 على التزامنا المستمر بسرد القصص المؤثرة التي ترتقي بالإبداع وتعزز تنوع الرؤى السينمائية. وتظهر هذه الأفلام الرؤية الفنية والمهارات التقنية لصُنّاع أفلام ناشئين من مختلف أنحاء العالم، ممن يقدمون مساهمات بارزة في عالم السينما. ونحن فخورون بدعم مسيرتهم، وإتاحة الفرصة أمام جمهور أوسع لمشاهدة إبداعاتهم السينمائية في قمرة".

تتضمن قائمة عروض قمرة 2025 الأفلام التالية:

النهوض ليلاً (جمهورية الكونغو الديمقراطية، بلجيكا، ألمانيا، بوركينا فاسو، قطر) للمخرج نيلسون ماكينجو، يتناول مواضيع الأمل وخيبة الأمل والإيمان الديني من خلال "تونغو سا"، في صورة دقيقة ومجزأة لمجتمع يتسامى بجمال ليالي كينشاسا برغم التحديات التي يواجهها



قمر حمام (لبنان، هولندا، قطر) للمخرج كريم قاسم، يقدم سردًا شعريًا في قرية جبلية تعاني من جفاف شديد، حيث تتحول تقاليدها المسرحية السنوية إلى استعارة للتحولات الاجتماعية الأوسع.



الذراري الحمر (تونس، فرنسا، بلجيكا، بولندا، السعودية، قطر) للمخرج لطفي عاشور، يروي القصة المؤثرة للراعي الشاب أشرف، الذي تتغير حياته إلى الأبد بعد الفاجعة التي ألمّت بابن عمه.



صرخة الصمت (ميانمار، كوريا الجنوبية، فرنسا، سنغافورة، النرويج، قطر) للمخرج ثي ماو نينج، يتابع قصة "مي-ثيت"، العاملة الشابة في مصنع للملابس، والتي يؤدي انخراطها في إضراب عمالي إلى إيقاظ وعيها السياسي وربطها بالتاريخ المعقد للمقاومة في ميانمار.

شرق 12 (هولندا، مصر، قطر) للمخرجة هالة القوصي، ينسج حكاية ساخرة عن حرية الفن والمقاومة من خلال قصة عبده، الموسيقي الذي يتحدى السلطة بإبداعه الفني في عالم مليء بالقيود.



ديمبا (السنغال، ألمانيا، قطر) للمخرج مامادو ديا، يرصد رحلة رجل يكافح الحزن والاكتئاب مع اقتراب الذكرى السنوية لوفاة زوجته، ليجد العزاء في إعادة التواصل مع ابنه المنفصل عنه.

ستقدم العروض في مسرح متحف الفنّ الإسلامي. تتوفر تذاكر الأفلام ابتداءً من 18 مارس 2025 على https://my.dohafilminstitute.com/events/films