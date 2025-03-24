إيلاف من الدوحة: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيار 18 مشروعاً استثنائياً لصنّاع أفلام قطريين ومقيمين في قطر للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من ملتقى قمرة السينمائي 2025، في دلالة واضحة على النمو المتواصل لصناعة السينما المحلية.

وتتضمن المشاريع المختارة أعمالاً مبتكرة في مجالات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، خلال مراحل مختلفة من التطوير والإنتاج.

وسيقام قمرة 2025، الحاضنة السنوية السينمائية لتطوير المواهب العربية والدولية، حضورياً في الدوحة من 4 إلى 9 نيسان (أبريل)، وعبر الإنترنت من 12 إلى 14 نيسان (أبريل). وتشكل المشاريع القطرية جزءاً من 49 مشروعاً متميزاً لصنّاع أفلام واعدين من 23 بلداً حول العالم.

يوفرّ قمرة فرصاً للإرشاد والتدريب وتطوير المهارات وبناء العلاقات المهنية للمشاريع المختارة التي ينفذها صنّاع الأفلام الذين يخوضون تجاربهم الأولى أو الثانية. ومن بين المشاريع المشاركة من قطر في هذا العام، تسعة مشاريع تعود لمواطنين قطريين يتناولون من خلالها موضوعات ملهمة تندرج ضمن أنماط أفلام متنوعة.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: " يمثل الحضور القوي للمشاريع المحلية في قمرة 2025 دليلاً واضحاً على الشغف والمرونة والقوة الإبداعية التي يتمتع بها صُنّاع الأفلام في قطر. ويشير هذا الأمر إلى نمو صناعة سينمائية حيوية، تتسم بالجرأة والأصالة، وقادرة على ترك بصمتها على الساحة العالمية. نفتخر في مؤسسة الدوحة للأفلام بأننا جزء من هذه الحركة الإبداعية، من خلال دعمنا المستمر لصُنّاع الأفلام وتمكينهم من إيصال أصواتهم الفريدة إلى جمهور العالمي".

المشاريع من قطر المشاركة في قمرة 2025 هي:

مرحلة التطوير – أفلام روائية طويلة:

لاف فورتي فايف (سوريا، فرنسا، سويسرا، قطر) للمخرج أنس خلف، يحكي قصة رجل لبناني يعاني من زيادة الوزن ويجد نفسه في دوامة مدمرة، إلا أنه يكتشف طريق العودة نحو الأمل.

اللؤلؤة (عنوان مؤقت) (قطر) للمخرجة نور النصر، تدور أحداثه حول مراهق قطري مهووس بالتكنولوجيا ومنفصل عن عائلته، يسافر عبر الزمن إلى حقبة سابقة لوجود التكنولوجيا المحببة لديه، حين كان الغوص لصيد اللؤلؤ المصدر الرئيسي للدخل.

مرحلة الإنتاج – أفلام روائية طويلة

ساري وأميرة (قطر) للمخرجة الجوهرة آل ثاني، يتابع قصة زوجين من قطاع الطرق البدو، وخلال تنقلهم في رمال وادي سخيمة القاسية، يكتشفان أثراً أسطورياً يحمل مفتاح نجاتهم لكنه يوقظ قوى قديمة قد تدمرهم وتدمر عالمهم.

قيد الإنتاج– أفلام روائية طويلة

ملكة القطن (السودان، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، مصر، قطر) للمخرجة سوزانا ميرغني، يروي قصة نفيسة التي نشأت على حكايات جدتها عن مواجهة المستعمرين البريطانيين، فيما تنطلق لإنقاذ حقول القطن من تهديد حديث.

قيد الإنتاج – الأفلام الوثائقية أو المقالية الطويلة

جداري مينو (قطر) للمخرج د. جمال راشد الخنجي، يتتبع رحلة جمال في مغامرة العمر لصيد أكبر سمكة تونة ذات أسنان كلبية، ليكتشف أن ما كان يبحث عنه فعلاً لم يكن في أعماق البحر، بل في أعماق ذاته.



مرحلة التطوير – مسلسلات التلفزيون او الويب

فرقة المهام: نهاية العالم! (فلسطين، قطر) لدانا أطرش وآن سوبيل، يتناول فريقًا بيئيًا فاشلًا يتسبب عن طريق الخطأ في خلق فوضى مناخية في بلادهما التي هي عبارة عن جزيرة صغيرة.



مرحلة التطوير – أفلام روائية قصيرة

غفلة (لبنان، قطر) لطوني الغزال، يدور حول صانع ساعات دقيق يسابق الزمن لصنع الساعة المثالية لابنته الوحيدة.

غربلة (اليمن، قطر) لأفنان تاج، يتناول قصة الخادمة المخضرمة سيتا، التي تبحث سرًا بين الأمتعة المكدسة لاستعادة تذكار ثمين قبل أن يُفقد إلى الأبد.

داخل اللوحة البيضاء (قطر) لآمنة البنعلي، يدور حول نورا التي تكافح لنيل رضا والدها، بينما يهدد فضولها المتزايد حول العالم الخارجي المحظور بتمزيق الروابط الهشة بينهما.

سالفه (قطر) لمحمد فخرو، يتابع مدوّن طعام قطري يشترك في تطبيق ذكاء اصطناعي يعده بزيادة عدد متابعيه.



الفتى الحزين: الفيلم (قطر) لـ N&LS، يتتبع فتى غارقًا في الحزن وهو يخوض رحلته العاطفية نحو الشفاء واكتشاف الذات وسط ذكرياته المؤلمة.

مرحلة التطوير – الأفلام الوثائقية القصيرة أو المقالية القصيرة

أنا أنت (لبنان، قطر) لميريام سلّوم، يستكشف كيف يتسرب الإرث النفسي عبر الأجيال، ويتجلى في جوانب مختلفة من الحياة، مما يؤدي إلى آثار مدمرة.

مرحلة ما بعد الإنتاج – قيد الإنجاز – أفلام روائية قصيرة

أبو فانوس (قطر، المغرب) من إخراج أميرة أبو جبارة وحوري الحداد، ويتناول قصّة جدّ مسنّ يسعى لحماية حفيده من وجود غامض ومخيف في الظلام.

كالشهاب (قطر) للمخرجة نادية الخاطر، يروي قصة شاعر محارب يجد نفسه في مواجهة ماضيه، حيث يتعين عليه التصالح مع قوة القدر التي لا مفر منها.



قضاء وقدر (قطر) للمخرجة مريم المحمد، يتناول قصة شابة تتحدى قيود العار الاجتماعي ورفض والدتها، ساعية إلى الطلاق لاستعادة حريتها واستقلاليتها.

مرحلة ما بعد الإنتاج – قيد الإنتاج – الأفلام الوثائقية القصيرة أو المقالية القصيرة

بالفلسطيني (الأردن، قطر) للمخرج عبادة جرابي، يتناول رحلة رجل يبحث عن منزل له ولعائلته، متناولاً تعقيدات الهوية والانتماء وتجربة اللجوء.

أصوات الصمت (كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، قطر) للمخرج سباستيان ديلاسياس، ويتتبع قصة ابن يكافح للتصالح مع مرض والدته، ومعنى الوطن المتغير عند عودته إلى الدوحة بعد خمس سنوات.

مرحلة ما بعد الإنتاج – النسخة النهائية – الأفلام الوثائقية القصيرة أو المقالية القصيرة

فيلا 187 (السودان، قطر) للمخرجة إيمان ميرغني، توثق فيه منزل عائلتها والذكريات التي جعلت منه وطناً لأكثر من 30 عاماً.

سيحظى المشاركون بفرصة حضور دروس وجلسات إرشادية يقدمها خبراء قمرة لهذا العام: لاف دياز، داريوس خنجي، والتر ساليس، آنا تيرازاس، وجوني تو. كما سيقدم أكثر من 200 مشارك من كبار المتخصصين في صناعة السينما الاستشارات للمشاريع المشاركة في مجالات السرد القصصي، صناعة الأفلام، الإخراج، المونتاج، التصوير السينمائي، والصوت، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الخاصة لكل مشروع.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بتجربة قمرة الكاملة من خلال حضور ندوات قمرة الرئيسية وعروض قمرة السينمائية عبر "بطاقة قمرة". كما يمكن لعشاق السينما مشاهدة مجموعة مختارة من الأفلام الروائية الطويلة التي حصلت على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام من المنطقة والعالم، من خلال شراء تذاكر فردية لكل عرض. للمزيد من المعلومات عن قمرة 2025 وشراء بطاقات للعروض وندوات قمرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dohafilminstitute.com