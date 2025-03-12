إيلاف من الدوحة: ترحب النسخة الحادية عشرة من ملتقى قمرة السينمائي، الحاضنة السينمائية السنوية للمواهب العربية والعالمية من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، بأكثر من 250 متخصص من مختلف قطاعات صناعة الأفلام بهدف إرشاد صناع الأفلام الناشئين، وتقديم آرائهم الإبداعية ومشوراتهم العملية لهم للارتقاء بأفلامهم إلى المستوى التالي من النجاح.

يشمل برنامج التوجيه والإشراف على صانعي الأفلام في ملتقى قمرة السينمائي في هذا العام اللقاءات الحضورية في الفترة من 4 إلى 9 أبريل، بالإضافة إلى جلسات عبر الإنترنت في الفترة من 12 إلى 14 أبريل، ما يعزز فرص صناع الأفلام لزيادة التواصل مع الخبرات السينمائية القيمة التي ستدعم نجاح مشاريعهم.

يضم ملتقى قمرة السينمائي 2025 في هذا العام متخصصين ورواداً في مجال السينما من 50 بلداً، وهي المشاركة الأكبر منذ بداية الملتقى. وسيحضر الملتقى مخرجو الأفلام والمنتجون ومديرو المهرجانات السينمائية والمبرمجون والاستشاريون ومدراء الصناديق ومحترفين المبيعات ورؤساء شركات الاستحواذ وخبراء السيناريو والموزعون ومنصات الفيديو حسب الطلب وشركات البث وغيرهم من قادة الصناعة الذين لعبوا دورًا حاسمًا في إعداد الأصوات الجديدة في صناعة السينما العربية والعالمية.

وينتمي المشاركون في قمرة 2025 إلى بلدان من مختلف أرجاء العالم، تشمل: الأرجنتين، النمسا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كمبوديا، كندا، تشيلي، الصين، جمهورية التشيك، الدنمارك، مصر، أثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، الهند، إيران، إيطاليا، الأردن، السعودية، لبنان، لوكسمبورغ، المكسيك، المغرب، ميانمار، النرويج، فلسطين، الفيليبين، بولندا، قطر، السنغال، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، سوريا، تايوان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوركينافاسو، هولندا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

تتميز نسخة هذا العام بحضور بارز للضيوف والمشاريع من الجنوب العالمي، مع مجموعة متنوعة من الأعمال القادمة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يؤكد التزام مؤسسة الدوحة للأفلام برعاية المواهب الناشئة وتعزيز تطوير الأصوات غير الممثلة بشكل كافٍ في السينما العالمية.

وفي هذا الإطار، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "إنّ وجود خبراء الصناعة في قمرة لا يقتصر على تقديم الإرشاد والتدريب فحسب، بل يشكّل قوة دافعة للتحول. فمن خلال مشاركة معارفهم وخبراتهم وشبكة علاقاتهم، يساهم هؤلاء الخبراء في تمكين الأصوات الجديدة من إيجاد مكانها على الساحة العالمية، مما يضمن أن تصل القصص المتنوعة والمؤثرة إلى الجمهور الذي تستحقه. نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى هؤلاء الخبراء لانضمامهم إلينا في التزامنا تجاه الجيل القادم من رواة القصص العالميين، ولدعمهم القيّم في المساهمة في تشكيل مستقبل السينما العالمية."

ويستضيف الملتقى في هذا العام 27 مشروع أفلام طويلة، و10 مشاريع لمسلسلات، و12 فيلمًا قصيرًا في مراحل مختلفة من التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج. وسيحظى كل فريق إبداعي بجلسات استشارية مخصصة لمشاريعهم من خلال اجتماعات مجدولة مسبقًا مع مجموعة من خبراء صناعة السينما العالمية.

ضيوف الملتقى من المتخصصين والاستشاريين

تشمل قائمة المشرفين في ملتقى قمرة السينمائي 2025، صناع أفلام معروفين على مستوى العالم، من ضمنهم إيليا سليمان، ريثي بان، آن ماري جاسر، غسان سلهب، كمال الجعفري، تالا حديد، وطلال دركي.

كما تشمل قائمة استشاريي مشاريع الأفلام الطويلة كلاً من بريجيد أوشي، جيهان الطاهري، بنيامين ميرغي، قتيبة برهمجي، سيباستيان سيبولفيدا، أرنكا ماتيتس، جوانا سوليكا، كونستانتينا ستافريانو، إي. نينا روث، بوب مور، كاثرين دوسار، ديدار دومهري، درّة بوشوشة، جوسلين بارنز، دوروتا ليخ، هادي زاردي، جاد أبي خليل، تيريزا كافينا، زوزي بانكوتي، غابور غرينر، ماييل غينيغ، أنطوان واكد، جويل توما، رجاء عماري، رنا عيد، سيفرين فافريو، كيفن تشان، وبيير-ألكسندر لابيل.

أما قائمة المتخصصين في المسلسلات فتضم: إزي عبيدي، فريدريك بيتورز دهافيسكيرك، غابرييلي كابولينو، باولو تشيكاريلي، جوشوا بانتا، مارك لوربر، ماريك موسلارس، نيرجا نارايانان، ريان أونان، وزياد سروجي.

ومن بين الخبراء الذين يقدمون الاستشارات لمشاريع قمرة للأفلام القصيرة: أليس خروبي، بن طومسون، سيلين روستان، جولي روسون، كريم أيتونة، ميريم ساسين، أيمن الأمير، بريتا كراوس، إيريت نايدهارت، وجان كريستوف لامونتاني.

أحد الجوانب الأساسية التي تظهر مدى تأثير وأهمية قمرة هو المشاركة المستمرة للمشرفين على برامج التدريب التي تنظمها مؤسسة الدوحة للأفلام على مدار العام، مثل ورشة صناعة الأفلام مع ريثي بان، ورشة المنتجين، ورشة سيناريو الأفلام الطويلة، ورشة سيناريو الأفلام القصيرة، ورشة المسلسلات، ورشة "فيرست كت". وتجدر الإشارة إلى أن 21 مشروعًا تم اختيارها في قمرة هذا العام قد تخرجت من هذه البرامج.

شركات الإنتاج

تضم قائمة شركات الإنتاج المشاركة في قمرة 2025 كلاَ من شركة ووردز اند بيكتشرز، قبوط برودكشنز، لا برود، فيلم كلينيك، ووترميلون بيكتشرز، فلسطين فيلمز، سبشل تاتش ستديوز، بالاس فيلم، استديوهات كتارا، ذا فيلم هاوس وغيرها.

ضيوف المهرجانات السينمائية

أما قائمة ضيوف قمرة في هذا العام فتضم ممثلين عن أكثر من 40 مهرجان سينمائي من ضمنها مهرجان كان، مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية، مهرجان لايبزغ للأفلام الوثائقية، الجونة، مهرجان مارسيليا للأفلام الوثائقية (فيدمارسيليا)، مهرجان هوت دوكس للأفلام الوثائقية، جيهلافا، كارلوفي فاري، لوكارنو، مراكش، مهرجان روتردام السينمائي الدولي، سراييفو، مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية، صندانس، ترايبكا، فينيسيا، فينالي. وسيشارك ممثلو المهرجانات في ندوات لتقديم آرائهم للمشاريع في مرحلة المونتاج النهائي وكذلك في الموائد المستديرة الخاصة بالسينما.

وكلاء المبيعات وخبراء التوزيع

تضم قائمة شركات التوزيع والمبيعات في قمرة الشركات التالية: ألفافيوليت، أوتلوك لمبيعات الأفلام، باك فيلمز، كات أند دوكس، فانداغو، فيلمز بوتيك، أتش 624 للتوزيع، هو إي كور، هيريتك، إندي للمبيعات، لايت دوكس، لاكي نمبر، لوكس بوكس، ميدياوان، مومنتو إترناشونال، أم كي 2، نيو يورب لمبيعات الأفلام، بيكتشر تري إنترناشونال، بلوتو، بولسار كونتنت، بيراميد إنترناشونال، أربان للتوزيع الدولي، فيلم كيلنك، فرونت رو إنترتيمنت، ماد سوليشنز، متروبوليس آرت سينما، موفينغ تيرتل، وغيرها.

ضيوف القطاع السينمائي

تشهد نسخة هذا العام مشاركة قوية من المعاهد والمؤسسات السينمائية وصناديق التمويل ومنها: المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، تشيكن أند إيج بيكتشرز، يوريميجيز، فيلم إندبندنت، بوينت نورث، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، معهد صندانس، ذا ويكرز.

أما قائمة شركات ورشات الأفلام ومؤسسات التدريب فتشمل: مؤسسة رواد الأعمال الأوروبيين للمرئي والمسموع، يورودوك، مصنع سينما العالم (لا فبريك دي سينما دو موند)، لوكارنو اوبن دورز، متحف تورينو للسينما الوطنية، أفلامونا، ورشة عمل أتلاس، فيلم إندبندنت، فاين لكت في فينيسيا، سود اكريتور.

ضيوف مسلسلات قمرة

سيحضر قمرة 2025 رواداً متخصصين في محتوى المسلسلات وأسواق الدراما، منهم ممثلين عن ماركت روما، ميراماكس، نورديسك فيلم، استديوهات رايز، سيريز مارينا، القناة زيرو، كونكتا فيكشن، مؤسسة ميدبوينت، سيرينكامب، استديوهات زد دي أف، ذا غوثام.

المشاركون من مؤسسات البث الدولية

المشاركون من مؤسسات البث الدولية في هذه النسخة من قمرة هم: آرتي فرانس، بي إن، أتش بي أو ماكس، أم بي سي، موبي، أو أس أن، تود، إنك، شاهد، شورتس أوف ذا ويك، تي آر تي، تي في 2 أم، تلفزيون العربي، شبكة الجزيرة الإعلامية، أندر ذا ميلكي واي.

وسيتضمن الحدث لقاءات لأعضاء قطاع السينما هدفها مساعدة المواهب على الانتقال بمشاريعهم إلى المراحل التالية من التطوير، من خلال ندوات دراسية وعروض للأفلام قيد التنفيذ، موائد مستديرة، جلسات لتقديم المشاريع، لقاءات شخصية، وورش عمل مع خبراء ورواد الصناعة، بالإضافة إلى برنامج من العروض العامة لأفلام حصلت على تمويل من مؤسسة الدوحة للأفلام.

