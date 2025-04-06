إيلاف من الرياض: أعلنت السعودية رسميًا الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، الذي يُعد أضخم إنتاج سينمائي عربي حتى اللحظة، من قلب استوديوهات الحصن Big Time بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من كبار نجوم العالم العربي، ومجموعة من الأسماء العالمية التي لم تُكشف بعد.



قصة تلامس العالمية

تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية دولية تُدعى "7Dogs"، تهدد الأمن الإقليمي عبر تهريب مخدر فتاك يُعرف باسم "Pink Lady". الضابط خالد العزازي (أحمد عز) يقود عملية مطاردة جنونية بعد اضطراره للتحالف مع أحد أبرز أعضاء المنظمة (كريم عبدالعزيز) في مواجهة تكتيكية معقدة تتنقل بين مدن كبرى تجسدها مواقع سعودية.

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"هذا أول عمل يتم تصويره في استوديوهات الحصن، وخمسة أعمال قادمة ستُنفذ بنفس المعايير العالمية... طموحنا هو الوصول بالسينما السعودية للعالمية"

هكذا صرّح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كما ورد في حساب موسم الرياض الرسمي.

"فكرة وتطوير سعودي كامل، بفريق عالمي ومحلي، وبمشاركة القوات الخاصة السعودية... هذا العمل ما كان ليرى النور لولا دعم سمو سيدي ولي العهد"

مشاركة ميدانية للقوات الخاصة

تم تنفيد مشاهد عديدة تم بمشاركة القوات الخاصة السعودية. وعبّر صنّاع العمل عن امتنانهم لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على ما قدمه من دعم وتسهيلات للفريق.



استثمار في الكفاءات الوطنية

ذكرت الشرق الأوسط أن 175 سعوديًا وسعودية شاركوا ضمن طاقم العمل، منهم 75 شابًا وشابة تم تدريبهم على تقنيات الإنتاج، في خطوة لافتة لتأهيل جيل سينمائي سعودي محترف، تحت إشراف صلة ستوديو، بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه.

إنتاج ضخم وإخراج عالمي

يتولى إخراج الفيلم الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح، فيما شارك في الإنتاج إيفان أتكينسون. أما النص، فكتبه محمد الدباح تحت إشراف الكاتب العالمي دانيال كنوف, وفقًا لما نقلته العربية.

قائمة الأفلام القادمة

أعلن القائمون على المشروع أن 7Dogs مجرد بداية لخطة سينمائية طموحة، تشمل خمسة أفلام ضخمة:

- "معركة اليرموك – خالد بن الوليد" باللغة الإنجليزية

- فيلم عسكري عن الجيش السعودي بدعم وزارة الدفاع

- فيلم عن مكافحة المخدرات بالشراكة مع وزارة الداخلية

- "البوليفارد" للمخرج محمد الملا

- "قصر الضباب": فيلم رعب سعودي عالمي

مركز سينمائي إقليمي ينافس عالميا

في ظل دعم حكومي كبير واستثمار نوعي في البنية التحتية السينمائية، تتجه السعودية لأن تكون مركزًا سينمائيًا إقليميًا قادرًا على المنافسة العالمية. من المنتظر أن يُعرض 7Dogs في صالات السينما نهاية 2025، مع توقعات بعرضه دوليًا.

"ما يحدث اليوم في صناعة السينما السعودية ليس طفرة... بل تأسيس لمستقبل، والعالم سيتفرج منبهِرًا"