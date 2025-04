توفي الممثل الأمريكي فال كيلمر، الذي لعب دور البطولة في عدة أفلام خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وذلك عن عمر ناهز 65 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ابنته مرسيدس قولها، إن كيلمر توفي في لوس أنجلوس إثر إصابته بالتهاب رئوي، مضيفة أن والدها أصيب بسرطان الحنجرة في 2014 لكنه تعافى منه.

ولمع اسم كيلمر من خلال تأديته أدواراً بارزة في عدة أفلام، من بينها دور مغني روك في فيلم "سري للغاية" (Top Secret) عام 1984، وشخصية الطيار المقاتل "آيسمان" في فيلم " توب غن" (Top Gun) في 1986، ودور بروس واين/باتمان في فيلم "باتمان إلى الأبد" (Batman Forever) في عام 1995.

لكن مرضه وإجراءه عملية جراحية في القصبة الهوائية وتأثيرها على صوته، كلها عوامل أدت إلى تراجع مسيرته الفنية.

عاد كيلمر للظهور بشخصية الطيار المقاتل "آيسمان" إلى جانب النجم توم كروز في فيلم "توب غن: مافريك" (Top Gun: Maverick) سنة 2022.

Getty Images

وُلد فال إدوارد كيلمر في 31 ديسمبر/كانون الأول 1959، ونشأ في عائلة من الطبقة المتوسطة في لوس أنجلوس.

كان والداه من أتباع جماعة العلم المسيحي، وهي حركة دينية انتمى إليها كيلمر طوال حياته.

في سن السابعة عشرة، أصبح أصغر تلميذ آنذاك يُسجل في مدرسة جوليارد في نيويورك، إحدى أعرق معاهد الدراما في العالم.

تزوج كيلمر من الممثلة البريطانية جوان والي سنة 1988، التي قابلها خلال تصويرهما فيلم الخيال " ويلو" وفيلم الجريمة والإثارة "كِل مي أغين"، ورزق منها بطفلين.

ممثل مسرحي اقتحم الشاشة الكبيرة

كان كيلمر في الأساس ممثلاً مسرحياً، وظهر في عدد من الإعلانات التجارية حين كان طفلاً، وبدأ المشاركة في الأعمال السينمائية عن طريق تأدية دور مغني روك في فيلم "سري للغاية" (Top Secret) عام 1984.

في عام 1985، ظهر كيلمر في المسلسل التلفزيوني "آفتر سكول سبيشال" (ABC Afterschool Special) إلى جانب ميشيل فايفر، إذ لعب دور الحبيب الذي يقود سيارته وهو ثمل، ما أدى إلى عواقب وخيمة.

في العام ذاته، أدى دوراً في الفيلم الكوميدي "عبقري حقيقي" (Real Genius)، رفقة الممثل غابرييل جاريت.

مثلت سنة 1986 الانطلاقة الحقيقية في مسيرة كيلمر الفنية، حين ظهر في فيلم " توب غن" (Top Gun)، أحد أكثر الأفلام نجاحاً في شباك التذاكر في الثمانينات.

لعب كيلمر دور توم "آيس مان" كازانسكي، المنافس المتغطرس لبيت "مافريك" ميتشل الذي جسده توم كروز.

في عام 1988، لعب كيلمر دور المقاتل المرتزق في فيلم "الصفصاف" (Willow)، وهو فيلم مغامرات خيالي من إخراج رون هوارد.

وفي عام 1989، شارك كيلمر وجوان والي في بطولة فيلم "اقتلني مرة أخرى" (Kill Me Again)، حيث لعبا دور زوجين يسرقان اثنين من رجال العصابات في لاس فيغاس.

جسّد كيلمر دور المغني جيم موريسون في فيلم "الأبواب" (The Doors) عام 1991، الذي أخرجه أوليفر ستون.

وفي عام 1995، قدم كيلمر أداء بارزاً في فيلم "هيت" (Heat) للمخرج مايكل مان، حيث جسّد شخصية مساعد المجرم الذي لعب دوره روبرت دي نيرو.

في العام نفسه، لعب كيلمر أحد أهم أدواره بشخصية بروس واين/باتمان البطل الخارق في فيلم "باتمان إلى الأبد" (Batman Forever) رفقة النجمة نيكول كيدمان.

Getty Images/Warner Bros

في عام 2004، لعب كيلمر دور الملك فيليب في فيلم الإسكندر، والذي شارك في بطولته كولين فاريل في دور الإسكندر الأكبر.

وشملت أدوار كيلمر المسرحية مشاركته عام 2005 في مسرحية "ساعي البريد دائماً يدق مرتين" (The Postman Always Rings Twice) في مسرح "بلي هاوس" في منطقة ويست إند بلندن.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، ظهر مع روبرت داوني جونيور وميشيل موناغان في فيلم الجريمة الكوميدي "قبلة قبلة فرقعة فرقعة" (Kiss Kiss Bang Bang).

في عام 2006، ظهر في المسلسل القصير "قمر كومانش" (Comanche Moon)، مع تروي بيكر في دور بيا آي باركر وكيث روبنسون في دور جوشوا دييتس.

عاد كيلمر للعمل مع المخرج توني سكوت في فيلم الخيال العلمي "ديجا فو" (Deja Vu) الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2006، وشارك في بطولته دينزل واشنطن وآدم غولدبرغ.

لعب كيلمر دور الكاتب مارك توين في عرض مسرحي فردي بعنوان "المواطن توين" (Citizen Twain) في كاليفورنيا عام 2012.

في عام 2013، ظهر كيلمر بشخصيته الحقيقية في مسلسل "الحياة قصيرة جداً" (Life's Too Short)، وهو مسلسل كوميدي من تأليف وارويك ديفيس وريكي جيرفيه وستيفن ميرشانت.

شخصية صارمة

Paramount via Shutterstock

لم تحقق جميع أفلام كيلمر نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، ففي عام 2000، حقق فيلم "كوكب أحمر" (Red Planet) الذي تدور أحداثه على كوكب المريخ، إيرادات بلغت 33 مليون دولار، مقابل ميزانية بلغت 80 مليون دولار.

وقبل ذلك، اُعتبر فيلم "جزيرة الدكتور مورو" (The Island Of Dr Moreau) الذي عُرض في 1996، فاشلاً على الصعيدين النقدي والتجاري.

وخلال الفيلم ذاته، صُورت في الكواليس مشاهد لمشادة كلامية بين كيلمر والمخرج جون فرانكنهايمر خلال التصوير، واُعتبرت تلك المشاجرة نقطة سوداء في حق النجم وبداية لتراجعه.

ظهرت تلك المشاهد في الفيلم الوثائقي "فال" (Val) في 2021، الذي يستند على عدد من مقاطع الفيديو الشخصية للممثل، ومشاهد كثيرة غير منشورة من أهم نجاحاته السينمائية، وذلك خلال مسيرته في هوليوود قبل تراجعه وإصابته بمرض السرطان.

عُرف عن كيلمر اتسامه بشخصية صارمة لكنها "مؤثرة" في الوقت ذاته، بحسب الصحافة المتخصصة.

وفي عام 2002، قال أحد محاوري صحيفة "نيويورك تايمز" إن كيلمر"لا يستحق هذه السمعة"، مؤكداً أنه "ودود ومنفتح جداً لدرجة أنه غالباً ما يتطرق إلى تفاصيل شخصية عن حياته وسريع الضحك على نفسه".

شخصية متنوعة

وأثار نبأ وفاة فال كيلمر ردود أفعال في الوسط الفني، وبين المتابعين والنقاد.

وقال مايكل مان، الذي أخرج فيلم "هيت" (Heat): "أثناء عملي مع فال في الفيلم، لطالما أُعجبتُ بمدى التنوع الرائع في شخصية فال القوية والمؤثرة".

وكتب مان على إنستغرام: "بعد سنوات طويلة من صراع فال مع المرض ومحافظته على معنوياته، هذا خبر محزن للغاية".

وقال فرانسيس فورد كوبولا، مخرج فيلم "تويكست" (Twixt) عام 2011 الذي شارك فيه كيلمر: "كان فال كيلمر الممثل الأكثر موهبةً في مدرسته الثانوية، وقد ازدادت موهبته مع مرور الوقت"، "كان من الرائع العمل معه، ومعرفته مصدر سعادة، سأظل أتذكره دائماً".

Getty Images

وتذكر المخرج رون هوارد، مسيرة كيلمر السينمائية "المذهلة" و"تنوعه الرائع كممثل".

وكتب: "امتد فنه ليشمل شعره وأعماله الفنية وصناعة الأفلام، وببساطة أسلوب حياته". "رحلة سعيدة، فال، وشكراً لك".

وكتب الممثل الأمريكي جوش برولين على إنستغرام بجوار صورة له مع كيلمر: "إلى اللقاء يا صديقي. سأفتقدك".

وكتب الممثل البريطاني ويل كيمب، الذي ظهر مع كيلمر في فيلم "صائدو العقول" (Mindhunters) عام 2004: "ذكريات رائعة كثيرة من العمل معه. كان مرحاً، لا يمكن توقع تصرفاته، كريماً، ولطيفاً جداً معي بشكل عام عندما كنت جديداً في ذلك المجال".

وصرحت الناقدة السينمائية لاروشكا إيفان-زاده لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4 أن دوره في فيلم "الأبواب" (The Doors) لخص جاذبيته وشخصيته.

وقالت: "كان فيه شيء من الغموض والإثارة، وربما التدمير الذاتي".

وأضافت: "كانت تلك صفات جعلته لا يقتصر على ذلك الشاب الوسيم الباهت الذي يؤدي العديد من الأدوار. كان هناك شيء آخر يجري في أعماقه".