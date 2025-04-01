إيلاف من القاهرة: توفيت الفنانة التونسية إيناس النجار، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 43 عاماً، بعد صراع مع المرض حيث كانت ترقد بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة بمصر، نظراً لإصابتها بتسمم في الدم.

زوجها دمرها

وكان آخر ظهور إعلامي لإيناس النجار، مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "سابع سما"، حيث عرضت الحلقة منذ أسبوع تقريباً، وتحدثت إيناس خلالها عن محنة مرضية تعرضت لها منذ عدة سنوات، تسببت في دمار حياتها الزوجية.

وقالت إيناس أن تلك المحنة كشفت لها حقيقة أشخاص كثيرين، و من بينهم زوجها الذي كاد أن يتركها في مرضها، وكان يوجه لها نظرات غريبة تعبر عن ندمه بالزواج منها بسبب تعرضها للمرض.

معجزة إلهية بمرضها

وأوضحت إيناس أنه حدثت لها معجزة إلهية في محنتها المرضية، فقد كشفت التحاليل بعد فترة من الوقت أنها لا تعاني من أي مرض، وهذا ما تسبب في حالة من الدهشة لدى الأطباء المعالجين لها، والذين أكدوا أن ما حدث معها ليس له تفسير علمي.

وكشفت إيناس أنها قررت الانفصال عن زوجها بعد تلك المحنة بشهر واحد فقط، لأنه لم يقف بجانبها في أزمتها، ولم يدعمها نفسياً وإنسانياً، وأشعرها أنه مجبر على مساعدتها لكونها زوجته.

دخول إيناس النجار في غيبوبة

وكانت إيناس النجار قد دخلت في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجة لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى وافتها المنية اليوم الاثنين.

أعمال إيناس النجار

الفنانة إيناس النجار شاركت في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني 2025، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب وأيتن عامر وعبير صبري ومحمد لطفي ومحمود قابيل ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

إيناس النجار (28 يونيو 1983 - 31 مارس 2025) ممثلة تونسية وُلدت في مدينة صفاقس. بدأت مسيرتها الفنية بالظهور في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للفنان بهاء سلطان، مما لفت انتباه المخرج محمد النجار الذي رشّحها للمشاركة في فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي، وكان هذا العمل انطلاقتها الفنية في السينما المصرية.