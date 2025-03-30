إيلاف من نيويورك: نشرت المغنية جيسيكا سيمبسون البالغة من العمر 44 عامًا مقطع فيديو صدم عشاقها على موقع إنستغرام، تكشف فيه أنها تشرب "سائل منوي ثعبان" بناءً على توصية مدربها الصوتي.

وأظهر الفيديو سيمبسون وهي تشرب المشروب العشبي الصيني مرتديةً فستانًا زهريًا أصفر أنيقًا وسترة زرقاء ناعمة. وقالت: "يسألونني: ماذا تشربين؟ لأنه مشروب عشبي صيني. وأنا أقول: لا أعرف. نصحني مدربي الصوتي بشرب هذا المشروب".

وتابعت مغنية أغنية "Blame Me" أن مدربها بحث عن المكونات ووجد أنها تحتوي على "حيوانات منوية من الثعبان ". وعندما سُئلت عما إذا كان هذا المشروب غير التقليدي يشبه الشاي، قارنته بالعسل.

في النهاية، قالت سيمبسون إن المشروب حسّن صوتها الغنائي. ونصحت قائلةً: "إذا أردتِ صوتًا جيدًا، فعليكِ شرب سائل منوي الثعابين".

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع السابقة تعليقا على الفيديو بثلاثة رموز تعبيرية: ميكروفون، وثعبان، وأنبوب اختبار مملوء بمادة خضراء.

وفي الشهر الماضي، شاركت سيمبسون في مقابلة حصرية مع مجلة بيبول PEOPLE أن الامتناع عن الكحول قد غيرها كفنانة بصورة كبيرة.

وقالت: "اللحظة التي بدأتُ فيها بالإفراط في الشرب كانت عندما بدأتُ كتابة الموسيقى عام 2016، وكان ذلك يدفعني للذهاب إلى أماكن وأشعر بالأسف على نفسي. لا أعرف لماذا أردتُ الشعور بالأسف على نفسي، سوى أن الكحول كان يكذب علي".

وأضافت سيمبسون، التي احتفلت بالذكرى السنوية السابعة لإقلاعها عن الكحول في نوفمبر 2024: " هذا ليس صحيحًا. أنا في الواقع أكثر صدقًا بكثير بدون الكحول، وأصدق نفسي أكثر بكثير بدون الكحول".