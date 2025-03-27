إيلاف من القاهرة: كشفت الفنانة مي سليم عن أول إعلان تشويقي لأغنيتها الجديدة "اتعلقت بيه"، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، في خطوة استباقية تمهّد لطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تُعرض الأغنية المصوّرة بطريقة الفيديو كليب بشكل حصري على موقع "يوتيوب" في أول أيام عيد الفطر، حيث من المتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة تزامنًا مع توقيت إصدارها.

جرى تصوير كليب "اتعلقت بيه" في مدينة إسطنبول بتركيا، تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، في تعاون جديد بينه وبين مي سليم يندرج ضمن توجهها لتقديم محتوى بصري متطور.

الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي لعمرو عبد الفتاح، ما يعكس اعتماد العمل على فريق فني معروف بتعاونه في مشاريع غنائية سابقة.

مي سليم لم تكشف بعد عن الموعد الدقيق لطرح الأغنية، إلا أن عرض البرومو الرسمي جاء كمؤشر واضح على اقتراب الإصدار، خاصة مع تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظارهم لما ستحمله الأغنية من مضمون موسيقي وبصري.