إيلاف من القاهرة: أثار المسلسل المصري "سيد الناس" الذي يعرض ضمن سباق الدراما الرمضاني موجة اعتراضات واسعة في البلاد بعد عرض مشاهد اعتبرها بعض الجمهور منافية للقيم المجتمعية في البلاد.

وتقدم الخبير القانوني والناشط الحقوقي صبرة القاسمي ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي يطالب فيه بوقف عرض مسلسل "سيد الناس" الذي يبث حاليا ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2025 على قناة MBC مصر.

يأتي هذا البلاغ على خلفية اتهامات وجهها القاسمي لصناع العمل بالإساءة إلى الذات الإلهية وازدراء الأديان مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والشعبية بمصر.

واستشهد المحامي في بلاغه بمشهد للفنان أحمد رزق يقول فيه "إنه بحث كثيرا عن فتوى تسمح بزواج الابن من أرملة أبيه ولم يجد وإنه يفكر أن يقوم هو بإعلان هذه الفتوى بنفسه ويتحمل مسؤوليتها" وأبدى رغبته في فعل أي شيء مقابل الزواج من أرملة أبيه، مشيرا إلى أرملة أبيه بوصفها "أهم وأقيم إرث تركه لنا الوالد".

وفي نص البلاغ اعتبر القاسمي أن هذه العبارات تمثل "انتهاكا صارخا للمقدسات الدينية" متهما المسلسل بالدعوة إلى "زنا المحارم" والتلاعب بالأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث والعلاقات الأسرية.

كما طالب البلاغ بحذف المشهد المسيء من جميع منصات البث التلفزيوني والإلكتروني، وإحالة الفنان أحمد رزق والمخرج محمد سامي والمنتج صادق أنور الصباح إلى التحقيق بتهمة ازدراء الأديان استنادا إلى المادة 98 من قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الأزمة أثارت موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لوقف المسلسل ومعتبر أن المشهد يتجاوز الخطوط الحمراء للأخلاق والدين، وبين آخرين رأوا أنه مجرد عمل درامي يعكس شخصية خيالية ولا يستحق كل هذا الضجيج.

ووجه الصحفي المصري أحمد صبري رئيس تحرير موقع "نيوز روم" نقدا للمسلسل الدرامي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "بيدور على فتوى علشان يتجوز مرأة أبوه .. ازاي الكلام ده يتذاع عادي وكل أولادنا يتفرجوا عليه خلاص بنحل زنا المحارم كده عادي.. ويطلع علينا مذيع شهير أنا شخصيا بحب اتفرج عليه بيدافع عن الغلط وبيهدد بلده".

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من فريق عمل "سيد الناس" حتى الآن، بينما يترقب المتابعون قرار النائب العام الذي قد يحدد مصير العمل الدرامي الذي حقق نجاحا كبيرا في الأسابيع الأولى من رمضان.

يذكر أن المسلسل الذي يشارك في بطولته أيضا عمرو سعد وإلهام شاهين وأحمد زاهر يتناول قصة اجتماعية تدور حول صراعات عائلية وثروة غامضة وقد تصدر التريند على منصات التواصل بعد عرض حلقاته الأولى.

تأتي هذه الواقعة في سياق متكرر لجدل المسلسلات الرمضانية في مصر حيث سبق أن شهدت السنوات الماضية بلاغات مشابهة ضد أعمال درامية بتهم تتعلق بالإخلال بالآداب أو الإساءة للقيم.