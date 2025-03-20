إيلاف من القاهرة: قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر.

القرار بحسب وسائل إعلام مصرية جاء بناء على شكوى قدمها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين المعروف باسم "خالد التهامي" والذي كان يعمل مديرا لأعمالها سابقا واتهمها بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تضمنت المذكرة المقدمة للنقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة تفاصيل الشكوى والإجراءات المتخذة، حيث تم استدعاء هيفاء وهبي للتحقيق في مناسبتين، لكنها لم تحضر، وبناء على ذلك، قررت لجنة التحقيقات عدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، وصدق على هذا القرار في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2025.

وبحسب وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها محمد عبد الله فإن نقيب الموسيقيين وجميع أعضاء النقابة منعوا هيفاء وهبي من الغناء في مصر بعد امتناعها عن حضور التحقيقات لسماع أقوالها في الشكوى المقدمة ضدها، مشيرا إلى أن مدير أعمال هيفاء وهبي تقدم بفيديوهات ومستندات صوتية تثبت إدانتها.

وشهد شهر أغسطس الماضي إصدار نقابة المهن التمثيلية وكذلك نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقاف هيفاء عن العمل في مصر بسبب إخلالها بالتزامات تعاقدية مع شركة إنتاج سينمائي ومنظم حفلات، وتم إلغاء هذا القرار لاحقا بعد تصالحها مع الجهات المعنية.

