إيلاف من بيروت: التقى السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بخاري، الوزير السابق كريم بقرادونيان، وكتب السفير السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقاء مع الوزير السابق كريم بقرادوني الذي يملكُ من التاريخ المُعاصر تفاصيل لا تنضب، على مدى نحو 6 عقود ونيّف من العمل السياسي، والمتوّجة بقوله:"السعودية ولبنان على خط القدر و التاريخ".

كريم بقرادوني هو محامٍ وسياسي لبناني بارز من أصل أرمني، وُلِد في 18 أغسطس (آب) 1944.

كان لبقرادوني دور مؤثر في الحياة السياسية اللبنانية، حيث شغل منصب وزير دولة في حكومة رفيق الحريري عام 2004 وترأس حزب الكتائب لفترة من الزمن.

معلومات أساسية

- المهنة: محامٍ وسياسي.

- الجنسية: لبناني.

- تاريخ الميلاد: 18 أغسطس (آب) 1944.

- المسيرة السياسية

- حزب الكتائب: انضم إلى حزب الكتائب منذ شبابه وأصبح شخصية مؤثرة فيه، ودافع عن التيار العروبي داخل الحزب. انتُخب رئيساً للحزب عام 2001، ولكنه دخل في نزاع على الزعامة مع أمين الجميل، انتهى ببقاء بقرادوني في منصبه حتى عام 2007.

- مناصب حكومية: عُيّن مستشاراً شخصياً للرئيس اللبناني الراحل إلياس سركيس بين عامي 1976 و1982، وشغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة رفيق الحريري بين 2003 و2004.

- مؤلفات: ألف بقرادوني عدة كتب عن التاريخ والسياسة اللبنانية، منها "لعنة وطن" و"السلام المفقود".

ويواصل بقرادوني نشاطه الإعلامي ويشارك بانتظام في المناقشات والتحليلات السياسية عبر مختلف القنوات والمنصات.

