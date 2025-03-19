إيلاف من نيويورك: "سأشعر بالاختناق من ذلك": أخبرت النجمة العالمية غوينيث بالترو البالغة 52 عاماً، منسق العلاقات الحميمة "بالتراجع" عن التواجد في مشاهد جنسية في فيلم جديد يجمعها مع تيموثي شالاميت البالغ 29 عاماً.

وقالت النجمة التي تشارك في عدد من المشاهد الجنسية مع النجم الشاب شالاميت في الفيلم الجديد مارتي سوبريم: "أنا من العصر الذي تتعرى فيه الممثلة، وتدخل إلى السرير، بينما الكاميرا تعمل بصورة معتادة".

حيث تريد بالترو أن تقول إن وجود منسق العلاقات الحميمة، وهي وظيفة جديدة في هوليوود، يمنع الممثلين من الابداع والشعور بالارتياح.

غوينيث بالترو قالت بصورة مباشرة، إنها شعرت بعدم الارتياح بسبب وجود منسق العلاقات الحميمة في موقع تصوير فيلمها الجديد، والذي تشارك فيه عددًا من المشاهد الجنسية مع النجم المشارك تيموثي شالاميت.

وفي حديثها لمجلة فانيتي فير ، قالت بالترو، البالغة من العمر 52 عامًا، إن العمل في فيلم Marty Supreme، والذي يعد أول دور رئيسي لها في فيلم منذ عام 2010، كان تجربتها الأولى في التعامل مع المهنة الجديدة نسبيًا (منسق العلاقات الحميمة)، والتي تم تقديمها بعد حركة #MeToo لمحاولة المساعدة في حماية الممثلين في موقع التصوير بعد الكشف عن حالات متعددة من الإساءة الجنسية للممثلين.

قالت بالترو: "هناك الآن شيء يسمى منسق العلاقة الحميمة، والذي لم أكن أعرف أنه موجود"، مضيفة أنه عندما سُئلت عما إذا كانت ستشعر بالراحة مع حركة معينة أثناء تصوير مشهد جنسي، "قلت:"أنا من العصر الذي تتعرين فيه، وتدخلين إلى السرير، والكاميرا تعمل".

يلعب شالاميت دور تلميذ في رياضة تنس الطاولة في الفيلم، وهو مستوحى بشكل فضفاض من الرياضي الحقيقي مارتي رايزمان، بطل فردي الرجال في الولايات المتحدة في عامي 1958 و1960. تلعب بالترو دور زوجة منافس في تنس الطاولة تبدأ علاقة غرامية معه، وهو ما يجسده شالاميت.

قالت بالترو: "أعني، لدينا الكثير من المشاهد الحميمة في هذا الفيلم. هناك الكثير - الكثير ". وحول فارق السن الكبير بين البطلين، قالت بالترو إنها سعت إلى الاستخفاف به في بداية الإنتاج. "قلتُ: 'حسنًا، رائع. عمري 109 أعوام. عمرك 14 عامًا.'"

كما أشادت بجدية شالاميت والتزامه بمهنته، بعد خسارته في حفل توزيع جوائز الأوسكار أمام أدريان برودي في وقت سابق من هذا الشهر.

اتهامات بالتحرش الجنسي

فازت بالترو بجائزة الأوسكار قبل 26 عامًا عن فيلم Shakespeare in Love؛ وفي عام 2017 كانت واحدة من أوائل النجوم البارزين الذين اتهموا منتج الفيلم، هارفي واينستين، بالتحرش الجنسي.

لقد أصبح استخدام منسقي العلاقة الحميمة الآن ممارسة قياسية في جميع أنحاء الصناعة السينمائية بأميركا، مع العديد من النجوم، بما في ذلك إيما تومسون ، وراشيل زيجلر ، وسيدني سويني.

ومع ذلك، انتقد آخرون وجودهم، حيث قال شون بين إنهم "يفسدون عفوية" المشاهد، في حين قالت جينيفر أنيستون إنها رفضت منسق العلاقة الحميمة، وقالت :"أرجوكم، هذا مُحرجٌ بما فيه الكفاية!، نحن مُحنّكون، يُمكننا حلّ هذه المشكلة".

في حين أن بالترو وأنيستون من النجوم المخضرمين الذين من المرجح أن يكونوا أقوى الأشخاص في مجموعاتهم، فقد أعرب بعض الممثلين الأصغر سنا أيضًا عن شكوكهم حول ما إذا كان من الضروري أن يكون منسقو العلاقة الحميمة إلزاميين.

مايكي ماديسون.. كيف ترى منسق العلاقات الحميمة؟

قالت نجمة فيلم "أنورا" مايكي ماديسون، التي كان فوزها بجائزة أفضل ممثلة من بين جوائز الأوسكار الخمس التي حصدها الفيلم في وقت سابق من هذا الشهر، إنها رفضت عرض المخرج شون بيكر بتعيين منسق علاقات حميمية لمشاهدها الجنسية.

قررتُ أنا ومارك إيدلشتاين، الذي يلعب دور إيفان، أنه من الأفضل أن يكون الدور محدودًا. شخصيتي هي عاملة جنس، وقد شاهدتُ أفلام شون وأعرف مدى التزامه، كنتُ مستعدة. كممثلة، اعتبرتُ الدور بمثابة وظيفة.

ما هو دور منسق العلاقات الحميمة؟

قبل خمس سنوات على تفجير موجة اتهامات مرتبطة بالاعتداءات الجنسية في هوليوود، حدثت ثورة صغيرة تمثلت في استحداث وظيفة أُطلق عليها تسمية "منسقة أو منسق العلاقات الحميمية" حيث يكلف صاحبها بالإشراف على المشاهد الجنسية.

فقد نمت صناعة ناشئة من المحترفين المكلفين إعداد المشاهد الحميمة، وتقديم المعدات لحماية الأعضاء الجنسية للممثلين ومناقشة مبدأ الموافقة مع صانعي الأفلام، منذ أن فرض تحقيق عام 2017 في الاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى هارفي واينستين تدقيقاً أوسع في هذه المشاهد.

وتقول كلير واردن، وهي "منسقة للحميمية" في نيويورك: "لقد أحدث ذلك فرقاً مذهلاً، لأنه عندما تم تقديمه لأول مرة، كان هناك الكثير من المقاومة من القطاع، سواء من المخرجين أو بعض الممثلين والمنتجين".

وتشير واردن إلى أن عدد "منسقات الحميمية" في مواقع التصوير حالياً يراوح بين 60 و80، وهي تعمل مع هيئة "مديري ومنسقي الحميمية" (IDC) لتدريب عدد أكبر من الأشخاص لهذه الغاية.

وتضيف "بعد سنوات من الصراخ في الفراغ والضغط بأقصى قوتنا لنشر الوعي في القطاع"، بدأت الأمور تتغير.

الوظيفة كانت مسرحية

قبل عام 2017، كان المشرفون على المشاهد الحميمة موجودين في المقام الأول في المسرح، في مقابل غياب واضح في السينما والتلفزيون، حيث غالباَ ما كان الممثلون معزولين ويعتمدون على العاملين في أقسام تنسيق الملابس لإعطائهم "غطاء للأعضاء التناسلية" لاستخدامه في أداء المشاهد الحميمة.

وجاءت إحدى التحولات الرئيسية الأولى من HBO التي استعانت في أعقاب اندلاع فضائح واينستين بخبيرة في المشاهد الحميمية في موقع تصوير "The Deuce"، وهو مسلسل تدور أحداثه حول صناعة الأفلام الإباحية في السبعينيات في نيويورك. منذ ذلك الحين، وسعت الشبكة سياستها لتطلب منسقات للحميمية في جميع أعمالها.

وكما قال منسقون لمشاهد العلاقات الحميمة إنهم ما زالوا يحاولون التغلب على مخاوف من أن وجودهم قد يخنق الإبداع، أو يعرّض الممثلين وطاقم العمل لمخاطر "ثقافة الإلغاء".

وقالت جيسيكا شتاينروك التي تناقش عبر حسابها الذي يتبعه نصف مليون شخص على تيك توك أساليب عمل منسقات مشاهد العلاقات الحميمة، "بسبب الضربة التاريخية التي وُجهت إلى هارفي واينستين، كان الكثير من الناس يخشون أن يُنظر إليهم على أنهم متربصون" جنسيون.

وبدلاً من العمل كذراع للموارد البشرية، يقوم دور منسقات مشاهد العلاقات الحميمة على تقليل المخاطر وتحسين الأداء بالطريقة عينها التي يعمل فيها منسقو مشاهد الحركة والأكشن مثلاً.

ثيموثي شالاميت وغوينيث بالترو