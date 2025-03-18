إيلاف من الكويت: من دون أي توضيح، أعلن زيد عبد الرضا، مدير "مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع"، عن إلغاء الحفل المرتقب للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الكويت، والذي كان من المقرر إقامته خلال عيد الفطر المقبل.

وكتب عبد الرضا في منشور عبر خاصية القصص على إنستغرام أن الإلغاء جاء "لأسباب خارجة عن إرادة الجهة المنظمة"، مؤكدًا أن جميع التذاكر المحجوزة عبر منصة "إيفنتات" سيتم استرداد قيمتها بالكامل.

وكان الحفل يُعد محطة مهمة في مسيرة هيفاء وهبي، حيث كان من المنتظر أن يكون أول حفل غنائي لها في الكويت، وواحدًا من أبرز الأحداث الفنية لهذا العام، وفقًا لما أعلنه منظموه عند الكشف عنه قبل أيام قليلة.



حتى الآن، التزمت هيفاء وهبي الصمت ولم تقدم أي تعليق على إلغاء الحفل، كما لم تتضمن حساباتها الرسمية أي إشارة إلى الأمر.

اطلالة باريسية

لم تغب هيفاء وهبي عن الأضواء مؤخراً، حيث شاركت جمهورها عبر إنستغرام صورًا من أجواء رمضان في باريس، حيث تستمتع بوقتها في العاصمة الفرنسية بإطلالة أنيقة حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

ومن شرفة فندق الشانغريلا في باريس، تألقت النجمة اللبنانية بفستان فاخر مستوحى من القفطان الشرقي، حيث اختارت تصميمًا بنمط "المكرمية" اليدوي الراقي بلون الأخضر الثلجي بسعر 2900 دولار.

الفستان الذي ارتدته هيفاء وهبي جاء بقصة أنيقة تتسع عند الأطراف، مع تخريمات الأزهار المميزة، والتي تم تنفيذها بتقنية "المكرمية"، وهي فن الحياكة اليدوية بالعقد دون استخدام الإبرة، مما منح الإطلالة لمسة شرقية راقية.

ونسّقت هيفاء وهبي الفستان مع: أقراط ذهبية فاخرة من الذهب الأبيض، وصندل جلدي أبيض بكعب عريض شاهق، ونظارة شمسية سوداء من علامة "غوتشي".