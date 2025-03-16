إيلاف من القاهرة: هل يمكن أن تظهر ببدلة كاملة من الذهب عيار 24؟ وهل هو مظهر رجالي من الزاوية الاجتماعية؟ بالطبع تختلف الاجابات حينما يكون الشخص الذي ظهر بهذا الزي هو الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، والذي رفع سقف إثارة الجدل إلى الحد الذي أصبح الجمهور يتقبل منه الكثير من التصرفات، فقد حجز لنفسه مكان دائم في مناطق الجدل والترند.

فقد واصل النجم المصري محمد رمضان إثارة الجدل بإطلالاته الغريبةوالفريدة والمبهرة، إذ فاجأ جمهوره بمظهر استثنائي خلال زيارته إلى مومباي، الهند، مرتديًا ملابس مصنوعة بالكامل من الذهب عيار 24 قيراطًا.

الفنان المصري محمد رمضان يثير الجدل بفيديو وهو يرتدي ملابس من الذهب عيار 24 pic.twitter.com/CJvcdTRnmO — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) March 16, 2025

نشر رمضان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثق إطلالته غير التقليدية، إذ ارتدى ثوبًا مكوّنًا من سلاسل ذهبية متشابكة على شكل "توب" قصير، أضاف إليه رداءً طويلًا واسع الأكمام يحمل نفس الطابع الذهبي البراق، مما جعله محط أنظار الجمهور والمتابعين.

وتأتي زيارة محمد رمضان إلى الهند، لطرح أغنيته الجديدة "رولا رولا"، التي تجمعه في ديو مميز مع مغني الراب العالمي فرينش مونتانا، وفقاً لموقع "فوشيا".

وجاءت الأغنية بإنتاج غورانغ دوشي، بمشاركة كل من جاسمين ساندلاس ودي جي شادو دبي، بينما قام الثنائي روشا وبليزا بوضع الألحان.

أما إخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره في الهند، فقد تولاه المخرج رويل دوسان فارينداني، تحت إشراف شركة فونيكس ميوزيك.