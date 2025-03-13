إيلاف من القاهرة: كشف الفنان المصري حسام حبيب أسرارا جديدة عن علاقته بشيرين عبد الوهاب، مبيناً أن طليقته تدين له بمبلغ يتجاوز 60 مليون جنيه (أي حوالي مليون و100 ألف دولار).

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه لجأ إلى محاسبه الخاص لحصر كل التفاصيل المالية المتعلقة بتعاملاته مع شيرين، ليُفاجأ بأن المبلغ المستحق له يتجاوز 60 مليون جنيه.

كما أضاف قائلا "كل دا وأنا مش هاخد منها فلوس، بس كنت عاوز أثبت لها حجم الفلوس اللي سابتها عندي.. المحاسب قالي إن الرقم كبير جدًا، والحقيقة أنها مديونة ليّا بأكتر من 60 مليون جنيه، وعندي كل الأرقام اللي تثبت الكلام ده".

إلى ذلك، كشف حسام عن شراكته مع شيرين في إحدى الشركات، موضحًا أنه يمتلك 10% من أسهمها، بينما تمتلك المطربة الشهيرة 80%، إلا أنه لم يحصل على أي أرباح منها. وقال: "إحنا شركاء في شركة مساهمة، أنا ليّا فيها 10% وهي ليها 80%، بس الأرباح كلها في إيدها ومش بتديني أي حاجة، ولا حتى بتعامل مع الشركة، هي اللي بتحكم فيها وحدها".

لكن طليق المغنية المصرية أكد أنه لا يسعى لاستعادة أمواله، لأنه مؤمن بقدراته وبإمكانية تحقيق نجاح مالي مستقل. وقال: "مش عاوز منها حاجة.. أنا لو ركزت في شغلي أجيب فلوس أكتر منها بكتير.. شوفوا حفلات شيرين كانت بكام، ودلوقتي بقت بكام".

كما أكد أنه عمل في المجال الفني لسنوات طويلة قبل ارتباطه بشيرين، وأنه قادر على الإنفاق على نفسه دون الحاجة إلى دعم أي شخص.

" 50 ألف دولار.. وسيارة مرسيدس"

كذلك تحدث حبيب عن الاتهامات التي وجهتها له شيرين، وتضمنت مزاعم بالخيانة وسرقة أموالها ومجوهراتها. ورد قائلاً: "كل الاتهامات كذب، أنا بتحداها تقول أنا خنتها مع مين وإزاي وفين وإمتى، عشان أشهد الشخص دا".

أما عن ادعائها بأنه سرق منها مبلغ 50 ألف دولار وخواتمها، فقد نفى ذلك تمامًا، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل يثبت هذه الادعاءات، وأن تحريات المباحث أثبتت عدم صحتها.

كما أوضح موقفه من السيارة المرسيدس التي اتهمته شيرين بسرقتها، قائلاً: "العربية دي هي جابتهالي وقالتلي أنا اشتريتهالك هدية، قولتلها أنا مش عايزها".

يذكر أنه منذ طلاق الثنائي الأخير في ديسمبر 2023، والخلافات مستعرة بين الزوجين السابقين، في قصة شغلت الأوساط الفنية في مصر.