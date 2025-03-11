إيلاف من القاهرة: في مفاجأة غير متوقعة، ظهرت مكة محمد صلاح، ابنة نجم ليفربول المصري محمد صلاح، في الحلقة الـ11 من المسلسل المصري "كامل العدد"، حيث جسدت مشهدًا طريفًا تعرضت خلاله لتهديد بالحبس من قبل أبناء بطلة العمل، النجمة دينا الشربيني، بسبب رفضها تصوير إعلان دعائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المشهد، حاولت الشربيني حل الأزمة، لكن مكة فاجأت الجميع بطلب غريب، إذ أصرت على معاقبة أبناء الشربيني بالحبس حتى لا تضطر لإبلاغ والدها محمد صلاح بما حدث، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المشاهدين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مكة صلاح أمام الكاميرات، فقد سبق أن شاركت في إعلانات تجارية بجانب والدها خلال السنوات الأخيرة، لكن ظهورها في عمل درامي أثار تكهنات حول إمكانية دخولها عالم التمثيل مستقبلاً.

يأتي هذا الظهور في وقت يواصل فيه محمد صلاح تقديم أحد أفضل مواسمه على الإطلاق مع ليفربول، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 22 آخرين خلال 41 مباراة بجميع المسابقات، كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفًا.

ورغم انشغاله بمسيرته الكروية، يبقى صلاح حريصًا على مشاركة لحظات عائلية مع ابنته التي تحظى بشعبية واسعة، فهل تكون مكة على خطى والدها ولكن في عالم التمثيل؟