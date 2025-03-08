إيلاف من الرباط : أعلنت جمعية الصويرة موغادور أن الدورة الثالثة من مهرجان "لا دولتشي فيتا في موغادور"، الذي يحتفي بالسينما الإيطالية، ستنظم ما بين 23 و26 أبريل المقبل.

وحسب بيان للمنظمين، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، تسلط دورة هذه السنة من المهرجان – الذي ينظم بدعم من جمعية الصويرة موغادور، والسفارة الإيطالية في المغرب، والمعهد الثقافي الإيطالي في الرباط، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية - الضوء على سينما المرأة، حيث إنه من بين الأفلام الـ 13 المبرمجة، هناك 11 فيلمًا من إخراج نساء.

ويتولى الإدارة الفنية لدورة هذا العام لورا ديلي كولي، رئيسة الاتحاد الإيطالي للصحفيين السينمائيين الإيطاليين، وجورجيوجوزيتي، الناقد السينمائي وكاتب المقالات ومدير العديد من المهرجانات.

وتحدث المنظمون عن عرض يومي مفتوح لتلاميذ المدارس؛ وأشاروا إلى أنه بين كل عرض وآخر، سيحظى الجمهور بفرصة حضور دروس في الفن السابع، يشرف عليها محترفون معروفون في صناعة السينما.

وكما كان الحال مع آخر دورة عندما عرض المهرجان فيلم "أزرق القفطان" للمخرجة المغربية مريم التوزاني، ستعرض في دورة هذا العام ثلاثة أفلام مغربية، ينتظر أن تقدم دليلا على ثراء السينما النسائية في المغرب.