إيلاف من لندن: يواجه الممثل الأميركي الشهير، جورج كلوني، معضلة الطلاق المحتمل، من زوجته ذات الأصول اللبنانية، أمل علم الدين، والذي قد يكلف النجم العالمي ما لا يقل عن 300 مليون دولار.

وأشار تقرير من موفع "رادار أونلاين"، أن الفجوة تتسع بين كلوني وأمل، بسبب انشغال كل منهما في أعماله المنفصلة.

وتأزم الموضوع بعد قرار كلوني بالبدء في تمثيل مسرحية جديدة له على مسرح برودواي في نيويورك، بينما تصر أمل على ممارسة مهنة تدريس المحاماة في جامعة أوكسفورد في بريطانيا.

وقال التقرير أن العلاقة البعيدة قد تؤدي إلى طلاق قريب، بعد 11 عاما من الزواج.

وقد يكلف الطلاق جورج كلوني مئات الملايين من الدولارات، قد تصل إلى 300 مليون دولار، وفقا لتقارير سابقة نشرت قبل أعوام.

وللزوجين طفلين توأم، إيلا وأليكساندر، بعمر 7 أعوام، وهما يقيمان مع والدتهما في أوكسفوردشاير في بريطانيا، وفقاً لما نقله تقرير "سكاي نيوز".