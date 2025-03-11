إيلاف من دبي: أصدرت محكمة الجنايات في دبي يوم الاثنين 10 مارس، حكما بسجن الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين لمدة 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، وإبعادها عن الدولة.

ويأتي هذا الحكم على إثر ثبوت التهم الموجهة إليها بالاعتداء على أفراد شرطة دبي، وإحداث شغب، وتوجيه ألفاظ نابية أثناء تأدية رجال الشرطة لعملهم. كما تم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية في دبي قد ألقت القبض على روان بعد ظهورها في حالة سكر في مكان عام، حيث تسببت في إحداث فوضى واعتدت بالضرب والسب على أفراد الشرطة أثناء استجوابها. وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن التحقيقات أثبتت تورطها في هذه الأفعال، ما استدعى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وجاء في بيان النيابة العامة: "سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون تطبق في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة". وأضاف البيان: "كل من تسول له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائرا مكرما".

روان بن حسين في "مرمى" شرطة دبي

وكانت القضية قد أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون أخبارا عن الحادثة، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن الإجراءات القانونية تمت وفق الأصول، وأن العدالة تطبق بإنصاف على الجميع.

وبالتزامن مع رسائلها الغامضة لحاكم دبي محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ومناشدتها للسماح لها بالعودة إلى وطنها دبي وحديثها عن ابتزاز الشرطة لها، شنّ المتابعون حملة ضد روان بن حسين، واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفاشينيستا الكويتية أساءت إلى دول الخليج بكلماتها وتصريحاتها عن منعها من السفر إلى دبي واتهامها للشرطة بابتزازها، مطالبين الجهة المسؤولة باتخاذ القرار اللازم على اعتبار أنها تسيء دائماً إلى دول الخليج.



وكانت روان قد أثارت الجدل باستغاثتها بحاكم دبي ومناشدته للسماح لها بالعودة إلى دبي التي تمتلك فيها 3 شركات و5 بيوت، متهمة الشرطة بابتزازها للحصول على مبلغ ضخم من المال، بحسب تصريحها. إضافة الى أنها انتقدت السفارة الكويتية ووزارة الخارجية الكويتية على اعتبار أنهما لم يدافعا عنها في ظل الظلم الذي تتعرض له رغم مطالباتها المتكررة لدعمها.

بدورها، تجاهلت روان الانتقادات والحملة التي يشنها البعض عليها، وشاركت متابعيها بصورها الخاصة بشهر رمضان، واختارت عباءة ناعمة بألوان صيفية وحملت بيدها فانوس رمضان وأرفقت الصورة بتعليق عفوي كتبت فيه "رمضانكم مبارك يا روح روان، خواتي وحبيباتي وبناتي".



