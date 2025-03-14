في دقائق معدودة كالتي يقضيها أحدنا في التهام حلوى "القطائف" الرمضانية، استطاعت حلقات قصيرة بالصوت والصورة أن تحظى بملايين المشاهدات على مواقع التواصل، منذ أول "قطفة" صنعها الممثل سامح حسين الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية في الدراما المصرية.

فرغم عدم وجود دعايا تلفزيونية أو عبر المنصات الشهيرة للأعمال والبرامج الرمضانية، إلا أن الحلقة الأولى من برنامجه "قطايف" حازت شهرة واسعة على منصات مواقع التواصل، وصلت إلى ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف مشاهدة.

على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، سجلت مختلف مواقع التواصل آلاف وملايين المشاهدات لـ"قطايف"، الذي رأى فيه الجمهور برنامجاً توعوياً جاداً و"دافئاً" مناسباً لشهر الصيام "بعيداً عن المسلسلات والتهريج"، بدون دعايا كغيرها من البرامج الرمضانية التي عادة ما توضع لها ميزانية ضخمة، مع الكثير من الإعلانات التجارية.

بعيدآ عن المسلسلات والتهريج اللي داير

في شهر الرحمة والمغفرة فية برنامج جميل

للفنان الجميل #سامح_حسين يستحق

المتابعة برنامج #قطايف من احلي الحجات

اللي اتعملت في رمضان بجد شكرآ سامح حسين ربنا يجعلة في ميزان حسناتك #قطايف_سامح_حسين pic.twitter.com/i2IW9a1n0b — ⚜️ mr X ⚜️ (@fares_mohamed87) March 13, 2025

بما اني متفرجة على اسهامات الرجالة في #يوم_المراه_العالمي 🤦🏻‍♀️

وشهدت كتير من التنمر وقليل من الامتنان مع اختفاء للفهم في ظروف غامضة

اقدر اقول بكل ضمير مرتاح ان الفنان #سامح_حسين أخد الاوسكار السنة دي في الطلعة دي يا شباب.



يا ريت نتعلم من هذا الرجل المحترم😍

شابووووووه🎩#قطايف pic.twitter.com/nhVwcr3YVM — Sherin Helal 𓈙𓂋𓇋𓇋𓈖𓁐 𓉔𓃭𓄿𓃭𓀀 (@sherinhelal555) March 9, 2025

إشادات الفنانين والمشاهير

سامح حسين نجم رمضان السنة دي بدون مُنافس،❤️ pic.twitter.com/ZxCOXjjQ1V — ‏أنا كبهير أنبهرت (@alyelbassel) March 13, 2025

وقد لاقى البرنامج استحساناً وتفاعلاً من بعض نجوم الفن في مصر، من بينهم الممثل مصطفى شعبان، الذي كتب منشوراً على صفحته على فيسبوك، مشيداً بالبرنامج الذي وصفه بأنه "جرعة يومية من القيم الإنسانية والرسائل الهادفة التي تصلح لكل أفراد الأسرة".

كما أشادت الممثلة نشوى مصطفى بالفنان سامح حسين الذي استطاع أن يحقق "النجاح الكبير المذهل اللافت والمدوي" لبرنامجه "بتكلفة إنتاجية أبسط من البساطة ومصاريف دعاية زيرو".

ووصف الإعلامي ومقدم البرامج المصري عمرو الليثي البرنامج بأنه "قيّم وهادف" و"يحمل بين جنباته رسائل أخلاقية وإنسانية عظيمة".

وأشار بعض مشاهير صانعي المحتوى إلى قوة "السوشيال ميديا" التي جعلت البرنامج الذي وُصف بأنه "كبسولة راحة نفسية"، "يتصدر المشهد على الصفحات".

انتقاد ودفاع

رغم الإشادة الواسعة ببرنامج سامح حسين، إلا أن هناك بعض الأصوات التي انتقدت أن يقدّم فنانٌ محتوىً "دينياً"، فيما رأى حسام عبد العزيز، المحسوب على التيار السلفي، والذي يحظى بمئات الآلاف من المتابعين، أن ما يقدمه سامح حسين ما هو إلا تعويض عن "تأجيل" لعمل درامي.

وهناك من رأى أن هذا البرنامج ربما يكون "البداية" لتحول سامح حسين بعيداً عن التمثيل، ليكون "داعية يسمعه عدد كبير" من الناس.

وقد فوجئ الفنان سامح حسين بالتفاعل الواسع الذي شهده برنامجه على غير ما توقع، ووصف ما حدث بأنه "معجزة"، لدرجة أنه يخشى أن يكون مجرد حلم.