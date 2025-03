"أرجوك لا تمت، أنا أحبك!"، رسالة أرسلها الطفل يوسف بالإنجليزيّة عبر واتساب إلى "عمو وسام"، صديق والده المقرب، المتهم بالتحرّش به.

تصاعدت أحداث المسلسل المصريّ "لام شمسية" بسرعة، وبات حديث مواقع التواصل الاجتماعي وهو لا يزال في الحلقة الرابعة فقط؛ فالموضوع مخيف للأهالي: التحرش بالأطفال.

بداية القصة: قلق يملأ المنزل

تبدأ ملامح القلق بالتسلل إلى أجواء منزل هادئ تعيش فيه نيللي (أمينة خليل) وزوجها طارق (أحمد صلاح السعدني)، تزامنا مع تحضيرات عيد ميلاد يوسف، ابن طارق من زواج سابق.

طفل في عامه التاسع، تفضحه تصرفاته الغريبة أمام زوجة أبيه: يربط معطفه حول خصره رافضاً ارتداءه كزملائه؛ يتجنب الاحتفال بعيد ميلاده؛ وتنذر نوبات غضبه وسلوكه العنيف بما هو أخطر.

وسط هذه الأجواء، ينتهي عيد الميلاد بعراك بين يوسف وأحد الأطفال، ليظهر صديق العائلة المقرب وسام (محمد شاهين) لاحقاً محاولاً الاطمئنان عليه، إلا أن نظرات نيللي من خلف زجاج غرفة يوسف تغيّر كل شيء.

عندما تفتح الباب عليهما، تجد مشهداً مريباً: وسام يحتضن الطفل بشكل غير مريح، بحسب وصفها.

تصرخ، يشتد التوتر، وينتهي المشهد بضرب الأب طارق لصديقه، الذي يُنقل وهو في حالة حرجة إلى المستشفى، بينما ينتهي طارق في قسم الشرطة.

بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، حيث تصاعد الأحداث بسرعة، برزت موجة من التفاعل مع المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تفصيل للمشاهد والأحداث وتحليل للكثير منها.

كتبت آلاء رأفت، وهي كاتبة مصرية، على منصة فيسبوك عن المشهد الذي أظهر لحظة انتفاض الطفل يوسف المفاجئ بين ذراعي وسام، ما فتح باب التساؤلات حول حقيقة ما يجري خلف الأبواب المغلقة.

وقالت إن تصرف يوسف كان مؤشراً على تعرضه لشيء يفوق قدرته على الاستيعاب، مشيرة إلى أن الأطفال لا يستطيعون إدراك التناقض بين شخص يمنحهم الأمان وبين كونه مصدر أذى.

وربطت آلاء بين هذه الحالة وأعمال تناولت صدمات مشابهة، مثل الدراما الأمريكية The Perks of Being a Wallflower لعام 2012، وأشارت إلى ما ورد في كتاب "الجسد يتذكّر The Body Remembers" حول أن "الذاكرة قد تنكر، لكن الجسد لا ينسى"، في إشارة إلى الآثار التي تظل محفورة في سلوك الضحية رغم محاولات الإنكار.

"وسام" المدرس المثالي و"يوسف" الضحية الصامتة

لكن وسام لم يكن مجرد صديق للعائلة، بل هو "المعلم المثالي" الذي كان يقدم ليوسف دروساً خصوصية في اللغة العربية.

مشهد آخر في المسلسل يكشف عن حديث بين نيللي وصديقاتها، حيث تُثني الأمهات على التحسن الملحوظ في مستوى يوسف اللغوي، وتشيد نيللي بوسام وتعرّفه على باقي الأمهات، اللاتي يطلبن منه أن يعطي أولادهن دروساً خصوصية أيضاً.

هنا تظهر براعة النص في تسليط الضوء على زاوية أكثر خطورة: كيف يمكن لمتحرش أن يجد لنفسه مداخل موثوقة للوصول إلى الأطفال والانفراد بهم تحت غطاء اجتماعي آمن كـ"دروس خصوصية"، لتكون هذه النقطة بمثابة جرس إنذار آخر ضمن حبكة المسلسل.

عبّرت إحدى المعلقات على منصة "إكس" عن هذه الفكرة قائلة إن المسلسل قدم المتحرش بعيداً عن الصورة النمطية المعتادة، فهو ليس مدمناً ولا شخصاً مهمشاً أو معزولاً عن المجتمع، بل أستاذ جامعي، متزوج، وأب، وقريب من العائلة، ويُعامل كأنه فرد منها؛ الخطر قد يكون أكثر قرباً مما نظن.

اكتر حاجة عاجباني في مسلسل لام شمسية انهم مطلعين المتحرش على انه بني ادم طبيعي مش مدمن مخدرات ومش بدقن وجلابية ومش مجنون مش عارف هو فين وبيعمل ايه

بالعكس دكتور جامعة و متجوز ومخلف وكمان قريب للعيلة و يعتبر عم الولد — بَ (@thegoddmother) March 18, 2025

وفي السياق ذاته، كتبت فرح عوض، وتعمل في المجال الإنساني، تعليقاً قالت فيه إنهما عملت مع عدد من الأطفال مروا بظروف تشبه إلى حد كبير ما يعرضه "لام شمسية".

وأوضحت أن "نصف الحالات تقريباً التي قابلتها كانت تعكس نفس النمط: متحرش من داخل الدائرة القريبة للطفل، سواء كان الأب، أو أحد الأقارب، أو صديقاً للعائلة، في ظل غياب الوعي أو تجاهل الأهل".

ورغم تطور الأحداث، يرفض يوسف الإدلاء بأي كلمة عمّا جرى، مكتفياً بصمته وعيونه الممتلئة بالخوف، في أداء تمثيلي لافت للطفل علي البيلي الذي جسّد دوره بشكل جيد.

لكن ما هزّ الجمهور كثيرا كانت رسالة يوسف التي بعثها إلى وسام، يستجديه فيها ألا يموت، بعد أن ضربه أبوه، ويخبره بأنه يحبه، في مشهد يترك تساؤلات مؤلمة عمّا يدور في رأس يوسف، وعن الصراع النفسي الذي قد يعيشه الأطفال الذين يتعرضون للتحرش من أقرب الناس إليهم.

طرحت سارة الفيومي عبر فيسبوك تساؤلاً يعكس قلق عدد من المتابعين، إذ كتبت: "اللي بفكر فيه دلوقتي إن فيه طفل في المشهد... قالوله إيه طيب؟! هل فهموه المشهد عن إيه؟!"، في إشارة إلى المشهد الذي يظهر فيه المتحرش وهو يحاول استدراج الطفل. وأعربت عن تأثرها قائلة: "أنا فعلاً منهارة ومبقدرش أتحمل أي حاجة فيها إساءة للأطفال".

التساؤلات التي أثيرت من قِبل الجمهور بشأن كيفية حماية الطفل الذي يؤدي دور يوسف دفعت مخرج العمل كريم الشناوي إلى التوضيح عبر منشور رسمي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الشناوي مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، يوثّق زيارة مستشارة متخصصة في حماية الطفل إلى موقع التصوير؛ حيث عقدت جلسات مع فريق العمل وقدمت إرشادات واضحة حول كيفية إدارة المشاهد الحساسة التي يشارك فيها الطفل، مع ضمان عدم تعريضه لأي ضغط نفسي أو ضرر محتمل.

وفي تعليقه على الفيديو، شدد الشناوي على أن المسلسل التزم منذ اليوم الأول بمعايير صارمة فيما يخص التعامل مع الأطفال داخل موقع التصوير، قائلاً: "كنا حريصين على توفير بيئة آمنة ومهنية للطفل بطل العمل، من خلال الاستعانة بخبراء حماية الطفل منذ مرحلة التحضير للمسلسل وحتى أثناء التصوير".

وأضاف: "الطفل لم يتعرض لأي مشاهد أو نصوص صادمة بشكل مباشر، وتم التعامل مع المواقف الحساسة بطريقة تحترم حالته النفسية وتضع سلامته فوق كل اعتبار"، مشيراً إلى أن تصوير بعض المشاهد تم بتقنيات إخراجية تُظهر ما يحتاجه العمل درامياً دون أن يشهد الطفل الوقائع الكاملة كما تظهر للمشاهد على الشاشة.

وأكد الشناوي أن "المسلسل لم يكن فقط مسؤولية فنية، بل كان هناك وعي كامل بأن العمل يتناول قضية حساسة تتطلب عناية مضاعفة في طريقة تصويرها ومعالجة أبعادها النفسية، خاصة فيما يتعلق بحماية الطفل الذي يؤدي الدور".

قصة نشيد المسلسل

يتكرر ظهور يوسف خلال المسلسل وهو يتدرب على حفظ "نشيد" عن اللام الشمسية واللام القمرية.

لام شمسية لام قمرية.. واحدة نقولها واحدة خفية

القمرية زي ما هي.. زي الباب والعين والقلب

والشمسية متخبية زي السر وزي الذنب

والقمرية لام منطوقة.. موجودة في كل الأحوال

والشمسية لام مسروقة.. مش كل المكتوب يتقال

النشيد كتب بلغة بسيطة كأنها درس مدرسي، لكنه يحمل بين طياته إسقاطاً واضحاً على واقع المسلسل: هناك "أشياء خفية" لا تُقال، و"ذنوب" تُوارى خلف الأبواب المغلقة.

في تعليق على فيسبوك، أشار مايكل زكي إلى أن نشيد "لام شمسية" لخص بذكاء رسالة المسلسل، قائلاً: "الشمسية متخبية زي السر وزي الذنب... تشبيه يحترم عقولنا ويشير للمشكلة دون صدمة بصرية". واعتبر زكي أن المسلسل يعالج موضوعاً صعباً لطالما تجنبت الدراما المصرية تناوله.

وأشاد بموقف المخرج كريم الشناوي، بعدما قرأ منشوره الذي أوضح فيه وجود خبيرة حماية الأطفال سارة عزيز في موقع التصوير، لضمان بيئة آمنة للطفل بطل العمل، وتدريب فريق العمل على التعامل الحساس مع الأطفال.

وختم زكي تعليقه قائلاً: "بسبب حلقة واحدة فقط، شاهدت كمّاً من النقاشات والبوستات التي ترفع وعي الأهل حول هذه القضايا، وهذا من أجمل ما رأيته منذ سنوات في مجال التوعية المجتمعية".

"كل العناصر بتكمل بعض" هكذا علقت كاتبة العمل مريم نعوم على النشيد الذي يحمل اسم المسلسل، موضحة أنه من تأليف الشاعر مصطفى إبراهيم، وكتب خصيصاً للمسلسل، كما كشفت الكاتبة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن اسم مسلسل "لام شمسية" اقترحته السيناريست سمر عبد الناصر خلال واحدة من جلسات التطوير أثناء مشاركتها في كتابة ومعالجة الشخصيات.

الجمهور بين الصدمة والإشادة

حتى الآن، بُثّت أربع حلقات فقط من مسلسل "لام شمسية"، لكن ذلك كان كافياً لفتح نقاش واسع حول قضية التحرش بالأطفال في العالم العربي، والتي لطالما تجنبتها الدراما العربية أو اكتفت بالإشارة إليها من بعيد.

بقالب درامي مشوّق وإيقاع بطيء يُصعّد التوتر تدريجياً، يكشف المسلسل عن خيوط قصة معقدة تمزج بين الغموض والإثارة والدراما النفسية، ويضع المشاهد أمام معضلة أخلاقية واجتماعية شائكة.

ومع تصاعد الأحداث، انقسمت آراء الجمهور والنقاد وحتى الفنانين حول جرأة المسلسل وقسوته، حيث اعتبره البعض محركاً لصدمة أو مشاعر ثقيلة لدى الناجين من التحرش من المشاهدين، وفي هذا الإطار، توجهت ميرنا مجدي عبر فيسبوك برسالة مباشرة للمشاهدين، خاصة لمن قد يختبرون صدمة أو مشاعر ثقيلة أثناء متابعة المسلسل. وكتبت: "لو حسيت في أي وقت بثقل أو trigger أو flashbacks، وافتكرت حاجة حصلت ومش عارف تخرج منها، تعالوا نفكر نفسنا بشوية خطوات تساعد".

وقدّمت ميرنا مجموعة من النصائح لمتابعي "لام شمسية" للتعامل مع المشاعر الصعبة، أبرزها: تقبّل المشاعر وعدم إنكارها، تذكير النفس بعدم الشعور بالذنب، التحدث مع شخص آمن، استخدام تقنيات التهدئة مثل لمس الأرض أو العد البصري للعناصر المحيطة، والحفاظ على التنفس العميق.

وختمت برسالة دعم واضحة: "اختار صحتك النفسية... لو متوقع إن المسلسل ممكن يتعبك، اتفرج مع حد أو خليه لوقت تاني. أنت مش لوحدك، ومش مذنب".

بالتوازي مع الجدل الدائر حول المسلسل، أطلقت الكاتبة مريم نعوم نداءً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، طالبت فيه الجمهور بالتوقف عن تحميل الطفل بطل العمل فوق طاقته النفسية، وكتبت: "أنا بكتب البوست ده بصفتي أم مش سيناريست... أرجوكم ماتحملوش الطفل بطل المسلسل أكتر من طاقته بالبوستات اللي فيها أسئلة مربكة أو تعليقات بتوصم الشخصية اللي بيلعبها أو تحليلات غير علمية".

وأضافت: "الطفل ده أشجع من ناس كتير قوي... أرجوكم نمسك نفسنا شوية عن الرغبة في إننا ننزل بوستات فيها تعليقات أو أسئلة ممكن تكون مؤذية حتى لو النية طيبة".

واختتمت منشورها بالتأكيد على أن الإجابات ستتضح مع تطور الأحداث قائلة: "الهدف الجماعي أهم بكتير من التعليقات الفردية اللي ضررها هيكون أكبر بكتير من نفعها في اللحظة دي... خاصة إن كل الأسئلة هيتجاوب عليها على مدار الأحداث.. لسه 13 حلقة!".

