إيلاف من القاهرة: تراجع الداعية السعودي عائض القرني عن تعزيته بوفاة الشيخ المصري أبو إسحاق الحويني الذي وافته المنية قبل أيام بعد صراع مع المرض، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل.

وقال القرني في منشور على صفحته في منصة "إكس" إنه "سبق وأن غردتُ بتعزية لأحد الأشخاص، والذي لم أعلم بتفاصيل منهجه، وبعد البحث والمطالعة وتنبيه المحبين من الثقات على الأخطاء، أقول بوضوح واعتقاد: قد نعزي ونثني على أشخاص ولم نكتشف منهجهم بالتفصيل، حتى يظهر لنا الحق في ذلك".

وأضاف: "نحن على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وكل من خالف هذا المنهج ولو في مسألة فلا نقرّه عليها أبدا، ونحن مع ولاة أمرنا الذين بايعناهم على كتاب الله وسنة نبيه ومع علمائنا الكبار الأفاضل، ومع وطننا المملكة العربية السعودية".

وفي وقت سابق، قال القرني في منشور: "رحم الله فضيلة العلامة المحدث الجليل أبو إسحاق الحويني (حجازي بن محمد بن شريف). أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى ويكتب له عظيم الأجر جزاء ما قدمه للإسلام والمسلمين".

على إثر هذه التصريحات، تعرض القرني لهجوم حاد من رواد منصة "إكس"، حيث اتهمه البعض بالنفاق، ولامه آخرون على تغيير موقفه، بينما أشاد البعض الآخر بالراحل معتبرين أنه عالم جليل وهب حياته للدين.

وتوفي العالم والمحدث المصري الشهير "أبو إسحاق الحويني" بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما نشر نجله هيثم عبر "فيسبوك".

