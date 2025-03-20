إيلاف من لندن: اقتحم متظاهرون محتجون للمرة الأولى وعلى نحو غير مسبوق، اليوم الخميس، مجلس اللوردات مطالبين بـ"خروج الأرستقراطيين والأوليغارشيين".

واضطر مجلس اللوردات وهو "مجلس النبلاء" في بريطانيا، إلى إيقاف جلساته بعد ظهر اليوم عندما وصلت مجموعة من المتظاهرين إلى القاعة وهم يهتفون "خروج اللوردات، دخول الشعب".

وقامت المجموعة المحتجة بإلقاء أوراق، بعضها كُتب عليه "لا مكان للوردات"، من شرفة الجمهور، مطالبين بإلغاء المجلس غير المنتخب.

وكانت البارونة تويكروس لحظة الاقتحام تُلقي بيانًا أمام النبلاء بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في أوروبا وعلى اليابان.

كُتب على المنشورات التي ألقتها المجموعة الصغيرة: "لا يهمّ اللوردات، هنا مجلس الشعب".

وعلى الجانب الآخر، كُتب: "الأرستقراطيون والأوليغارشيون: خروج. "البريديون، الأمهات، الممرضات والجيران: دخول.

وقالت الأوراق: "استبدلوا مجلس اللوردات لإنقاذ المملكة المتحدة". وقال المتظاهرون إنهم يتصرفون نيابةً عن منظمة "أسيمبل Assemble"، وهي منظمة تُطالب بإلغاء مجلس اللوردات واستبداله بمجلس مواطنين.

وخلال خروجهم، أنشد المتظاهرون أغنيةً تحثّ الناس على "استعادة مجلس العموم" و"رفع كأسٍ لتوماس باين".