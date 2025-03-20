إيلاف من القاهرة: تداولت وسائل الإعلام العربية خبرا عن أن مسلسل "معاوية" سيختتم حلقاته يوم الجمعة 21 مارس، الموافق لـ21 رمضان.

وبحسب ما ورد، فقد أكد بسام البريكان، مدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة "إم بي سي"، أن المسلسل تم تصويره منذ البداية ليكون مكونا من 21 حلقة فقط، وذلك لتجنب أي لغط أو التباس حول عدد الحلقات.

ومنذ الإعلان عن عرضه، أثار المسلسل جدلا واسعا بين الجمهور والنقاد، خاصة بسبب تناول الحقبة التاريخية الشائكة التي يتطرق إليها.

كما أثارت التساؤلات حول عدم نسب الإخراج لأي من طارق العريان أو أحمد مدحت، بعد أن خلت شارات البداية والنهاية من اسميهما، مزيدا من الغموض حول القرارات الفنية للجهة المنتجة.

وواجه المسلسل انتقادات حادة قبل عرضه، حيث رأى البعض أنه قد يفتح الباب لخلافات دينية ومذهبية، بالإضافة إلى اتهامات بوقوعه في أخطاء تاريخية تتعلق بالتسلسل الزمني للأحداث والديكورات والأزياء.

ويشار إلى أن "معاوية" يضم نخبة من نجوم التمثيل العرب، بما في ذلك لجين إسماعيل، سامر المصري، إياد نصار، أيمن زيدان، سهير بن عمارة، وجميلة الشيحي، وغيرهم. والعمل من تأليف خالد صالح.

