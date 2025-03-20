إيلاف من القاهرة: بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تستحق دراماً وفن أكثر نظافة، وأصدق تعبيراً عن طبيعة المجتمع المصري، وتنويه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك لجان يتم تشكيلها لضبط الأداء الدرامي والفني والإعلامي في مصر، بعد موجة الغضب من دراما رمضان، قرر المخرج المصري المثير للجدل محمد سامي اعتزال الدراما والسفر للخارج وفقاً لبيان له.

أعمال محمد سامي في الموسم الرمضاني الحالي لقيت انتقادات واسعة في الشارع المصري، وخاصة مسلسل "إش إش" الذي تقوم زوجته مي عمر ببطولته، فقد صنفه الغالبية بأنه لا يليق بالمجتمع المصري وتقاليده، حيث دراما الراقضات والمخدرات والعلاقات الغير أخلاقية، فضلاً عن أن توقيت عرضه في شهر رمضان أثار جدلاً كبيراً، في إشارة إلى وجود مشاهد مبتذلة وصادمة.

اعتزال سامي

فقد كشف المخرج محمد سامى عن اعتزاله إخراج الدراما التليفزيونية مساء فجر الأربعاء وبعد بيان رئيس الوزراء المصري بساعات، فيما أعلن عن سفره للخارج لمدة عامين لدراسة مجال من المجالات المحببة له، مؤكدا أن هذا العام هو عام توديع الإخراج للدراما التليفزيونية، وذلك من خلال حسابه على موقع فيس بوك.

حيث كتب "وداعا الدراما التليفزيونية، السنة دى كانت آخر أعمالى التليفزيونية، واللى فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حولى 15 سنة، قدمت فيهم كل اللى قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربى، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايما الجمهور بيشجعنى، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا فى الجوائز".

وتابع :"أى نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور، يمكن المقربين ليا عارفين إنى واخد القرار ده من فترة وهو اعتزال الإخراج التليفزيونى، ولكن كنت بنتهى من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان آخرها 2025".

وأكمل :"معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها فى التليفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبى ومن الوقوع فى فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل".

إش إش وسيد الناس

وأضاف المخرج محمد سامى: "الحمد لله آخر عملين ليا إش إش وسيد الناس حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدى العظيمة مصر بتطلع صناع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللى قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربى".

وتابع سامي:"بشكر كل حد ساعدنى فى الرحلة وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أى مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلقى استحسان الجمهور أو إعجابهم فى الآخر الفنان دايما بيجرب والفنون جنون زى ما بيقولوا".

واختتم :"ادعولى الفترة الجاية عندى سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسى أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسى بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسى فيها، كل التوفيق لكل زمايلى وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللى عملت أسمائنا كلنا وأتمنى لنفسى التوفيق فى الخطوة الجديدة".

من هو محمد سامي؟

ولد في القاهرة بتاريخ 26 آب (أغسطس) عام 1984 (42 عاماً) ودرس في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وهو الابن الوحيد لأستاذ الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة الدولية د. سامي عبد العزيز، و والدته هي النائبة البرلمانية د.صبورة السيد.

أعماله الفنية الشهيرة

- مسلسلات من إخراجه

2011: آدم

2012: مع سبق الإصرار

2013: حكاية حياة

2014: كلام على ورق

2016: الأسطورة

2019: ولد الغلابة

2020: البرنس

2020: لؤلؤ (إشراف على الإخراج)

2021: نسل الأغراب

2022: حيرة

2023: جعفر العمدة

2024: نعمة الأفوكاتو

2025: إش إش - سيد الناس

أفلام من إخراجه

2012: عمر وسلمى 3

2015: ريجاتا

2015: أهواك

2017: جواب اعتقال

2017: تصبح على خير

2021: سري للغاية

2021: العميل صفر