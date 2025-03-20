إيلاف من طوكيو: لا يزال أمامنا أكثر من عام كامل، قبل انطلاق كأس العالم 2026، ولكن هناك شعب واحد على سطح كوكبنا في اللحظة الراهنة، يحق له الاحتفال بالتأهل رسمياً للمونديال، وباستثناء الدول المضيفة الثلاث، وهي (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ) ، تأهل بالفعل أول فريق من أصل 42 فريقًا سيشارك في الحدث العالمي الكروي المرتقب، وهو منتخب اليابان، الذي فاز على البحرين (2-0) بفضل هدفين في الشوط الثاني سجلهما دايتشي كامادا وتاكي كوبو .

في آسيا.. "مين يقدر على اليابان"؟

حملة التأهل التي أكملها منتخب اليابان (الملقب بالساموراي) لكأس العالم 2026، بعد الوقوع في مجموعة واحدة مع منتخبات مثل أستراليا والمملكة العربية السعودية، والتي شاركت أيضًا في البطولة التي أُقيمت في قطر عام 2022، تُعتبر حملةً لا تُقهر.

في الواقع، ضمنت اليابان تأهلها قبل ثلاث مباريات من نهاية التصفيات، محققةً 6 انتصارات وتعادلًا واحدًا.

كانت الهيمنة ساحقة لدرجة أن اليابان سجلت 24 هدفًا في 7 مباريات فقط، أبرزها انتصارات ساحقة على الصين (7-0)، والبحرين (0-5)، وإندونيسيا (0-4). ومع ذلك، في الجانب الدفاعي، لم يترك الفريق، بقيادة هاجيمي مورياسو ، أي فرصة لخصومه، حيث لم يتلقَّ سوى هدفين وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

اليابان وجه معتاد في المونديال

شهدت كرة القدم اليابانية تطوراً هائلاً خلال الثلاثين عامًا الماضية. في الواقع، كانت آخر مرة لم يتأهل فيها المنتخب الياباني لكأس العالم في نسخة عام 1994، التي أقيمت في الولايات المتحدة .

ومنذ ذلك الحين، شارك لأول مرة في بطولة عام 1998، ولم يفوت أيًا من النسخ السبع التي أُقيمت منذ ذلك الحين.

لطالما كان دور الستة عشر هو سقف تنافسهم، حيث خرجوا منه أربع مرات في تاريخهم.

ومع ذلك، يبدو أنهم يقتربون من تجاوز هذا الحاجز. في الواقع، ضمت التشكيلة الأساسية التي قدموها اليوم ضد البحرين عشرة لاعبين يلعبون لأندية أوروبية، على الرغم من إصابة تومياسو .



