لندن : توفي المالك السابق لفريق جوردان في بطولة العالم للفورمولا واحد، الإيرلندي إدي جوردان، عن 76 عاما بعد صراع "مع سرطان عدواني للبروستات"، بحسب ما أعلنت عائلته الخميس.

وكان جوردان كشف في كانون الأول/ديسمبر الماضي انه يعاني من سرطان البروستات والمثانة الذي انتشر إلى عموده الفقري والحوض.

قالت عائلته في بيان "نعلن بحزن عميق رحيل إدي جوردان، المالك السابق لفريق في الفورمولا واحد، رجل الأعمال والمحلل التلفزيوني".

تابعت "توفي بسلام وعائلته إلى جانبه في كايب تاون، في الساعات الأولى من العشرين من آذار/مارس 2025 عن 76 عاما، بعد صراع مع سرطان عدواني للبروستات في الأشهر الـ12 الأخيرة".

أضافت "جلب إي جاي معه كاريزما وطاقة وسحرا إيرلنديا أينما ذهب. سيفتقده كثيرون، لكنه ترك لنا ذكريات عظيمة تبهجنا وتنسينا أحزاننا".

وشارك فريق جوردان الذي يحمل اسمه في 250 سباقا بين 1991 و2005.

أحرز جوردان أربعة سباقات، وكان أفضل انجاز له حصوله على المركزين الأولين في جائزة بلجيكا الكبرى عام 1998 عبر البريطاني دايمون هيل والألماني رالف شوماخر.

منح جوردان الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر بداياته في جائزة بلجيكا 1991، قبل أن يعيش "البارون" مسيرة خارقة أحرز خلالها بطولة العالم سبع مرات قياسية، عادلها البريطاني لويس هاميلتون في 2020.

باع جوردان السليط اللسان فريقه في 2005، وأصبح الموظف المصرفي السابق محللا تلفزيونيا للقناة البريطانية.

قال رئيس شركة الفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، قبل أيام من انطلاق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي "نشعر بحزن عميق لسماع نبأ الرحيل المفاجئ لإدي جوردان".

وكان جوردان، المقرب من عراب الفورمولا السابق البريطاني بيرني إيكليستون، قاد مطلع السنة تحالفا لشراء نادي لندن أيريش السابق للرغبي. ساعد أيضا المهندس التاريخي أدريان نيوي بالانتقال أخيرا من ريد بول إلى أستون مارتن.