لوس انجليس : مُني كليفلاند كافالييرز، متصدر المنطقة الشرقية وأحد ثلاثة فرق ضمنت حتى الآن تأهلها إلى الـ"بلاي أوف"، بهزيمته الثالثة تواليا بسقوطه على أرض ساكرامنتو كينغز 119 123، ليصبح متخلفا بفارق مباراة عن أوكلاهوما سيتي ثاندر في صراعهما على صدارة الترتيب العام لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وبعد سلسلة من 16 انتصارا متتاليا لأول مرة في تاريخه، سقط كافالييرز على أرضه أمام أورلاندو ماجيك ثم خسر خارج الديار أمام لوس أنجليس كليبرز والآن ضد كينغز الذي خاض اللقاء من دون نجميه الليتواني دومانتاس سابونيس وزاك لافين.

ويدين كينغز بفوزه الثاني تواليا والخامس والثلاثين هذا الموسم وبتعزيزه مركزه التاسع المؤهل إلى الملحق "بلاي إن" في المنطقة الغربية بفارق ثلاث مباريات عن دالاس مافريكس الحادي عشر، إلى ديمار ديروزن الذي سجل 27 نقطة، بينها سلتان على التوالي في الوقت الحاسم من اللقاء منح بهما فريقه التقدم 119 116.

كما ساهم ماليك مونك بالفوز من خلال تسجيله 20 نقطة، فيما برز في صفوف كافالييرز إيفان موبلي الذي سجل 22 من نقاطه الـ31 في آخر 15 دقيقة، ودونوفان ميتشل الذي سجل 26 نقطة، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب الضيوف معادلة أطول سلسلة هزائم لهم هذا الموسم.

ونتيجة الهزيمة الثالثة عشرة هذا الموسم وبعدما كان صاحب أفضل سجل لأشهر عدة، بات كافالييرز متخلفا بفارق مباراة عن ثاندر متصدر المنطقة الغريبة في صراعهما على زعامة الترتيب العام، وذلك بعد فوز الأخير على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة كبيرة 133 100 رغم غياب نجمه الأبرز الكندي شاي غلجيوس ألكسندر للراحة والثلاثي الأساسي لو دورت والألماني الأميركي أيزياه هارتنشتاين وجايلن وليامس للإصابة.

وبرز في الانتصار الرابع تواليا والحادي عشر في آخر 12 مباراة جايلين وليامس بتسجيله 19 نقطة مع 17 متابعة و11 تمريرة حاسمة، محققا ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الثانية في مسيرته، فيما ساهم آرون ويغينز بـ26 نقطة.

وبعدما كان ضامنا تأهله إلى الـ"بلاي أوف" بصحبة كافالييرز وبوسطن سلتيكس حامل اللقب، حسم ثاندر صدارة مجموعة الشمال الغربي واقترب خطوة كبيرة من حسم صدارة المنطقة الغربية كونه يتقدم بفارق 12 مباراة ونصف عن هيوستن روكتس الثاني الذي حقق الأربعاء انتصاره الثامن تواليا بتغلبه على مضيفه أورلاندو ماجيك 116 108.

كما يبتعد ثاندر بفارق 13 مباراة ونصف عن لوس أنجليس ليكرز الثالث الذي قدم أداء هائلا في الربع الأول من مواجهته مع ضيفه دنفر ناغتس بتسجيله 46 نقطة، بينها 21 لنجمه الجديد السلوفيني لوكا دونتشيتش، في طريقه لفوزه التاسع تواليا على أرضه بنتيجة 120 108، مستفيدا من افتقاد ضيفه لجهود نجميه الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي للإصابة.