إيلاف من القاهرة: ملايين العرب في القارة السمراء يترقبون المراحل المقبلة من تصفيات التأهل لمونديال 2026 لكرة القدم بشغف كبير، وأحلام لا تعرف سقفاً، حيث يشهد شهر آذار (مارس) عودة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تتنافس 10 منتخبات عربية لحجز بطاقة التأهل أو البقاء في المنافسة حتى الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتستعد المنتخبات الإفريقية لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من أصل عشر جولات (باستثناء المجموعة الخامسة بعد انسحاب منتخب إريتريا) ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد فترة توقف طويلة لإفساح المجال لتصفيات كأس أمم إفريقيا، عادت القارة السمراء إلى أجواء التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مما يجعل الوقت مناسبا لإلقاء نظرة على الوضع الحالي في المجموعات.

وسيتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع مباشرة إلى النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما سيتنافس أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في جولة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل إفريقيا في الملحق العالمي.

المجموعة الأولى

1. مصر - 10 نقاط

2. غينيا بيساو - 6 نقاط

3. بوركينا فاسو - 5 نقاط

4. سيراليون - 5 نقاط

5. إثيوبيا - 3 نقاط

6. جيبوتي - نقطة واحدة

مباريات الجولة الخامسة: بوركينا فاسو × جيبوتي، سيراليون × غينيا بيساو، إثيوبيا × مصر.

مباريات الجولة السادسة: غينيا بيساو × بوركينا فاسو، مصر × سيراليون، إثيوبيا × جيبوتي.

الوضع الحالي

تواصل مصر التربع على صدارة المجموعة دون أي هزيمة، وتأمل في الاقتراب أكثر من حسم التأهل عندما تحل ضيفة على إثيوبيا قبل أن تستضيف سيراليون.

ويعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد في المجموعة الذي سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم، ويضم في صفوفه هدافي التصفيات حتى الآن، محمد صلاح ومحمود تريزيغيه، برصيد خمسة أهداف لكل منهما.

المجموعة الثانية

1. السودان - 10 نقاط

2. السنغال - 8 نقاط

3. جمهورية الكونغو الديمقراطية - 7 نقاط

4. توغو - 3 نقاط

5. جنوب السودان - نقطتان

6. موريتانيا - نقطة واحدة

مباريات الجولة الخامسة: جمهورية الكونغو الديمقراطية × جنوب السودان، توغو × موريتانيا، السودان × السنغال.

مباريات الجولة السادسة: موريتانيا × جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال × توغو، السودان × السنغال.

المجموعة الثالثة

1. رواندا - 7 نقاط

2. جنوب إفريقيا - 7 نقاط

3. بنين - 7 نقاط

4. ليسوتو - 5 نقاط

5. نيجيريا - 3 نقاط

6. زيمبابوي - نقطتان

مباريات الجولة الخامسة: جنوب إفريقيا × ليسوتو، زيمبابوي × بنين، رواندا × نيجيريا.

مباريات الجولة السادسة: بنين × جنوب إفريقيا، نيجيريا × زيمبابوي، رواندا × ليسوتو.

المجموعة الرابعة

1. الكاميرون - 8 نقاط

2. ليبيا - 7 نقاط

3. الرأس الأخضر - 7 نقاط

4. أنغولا - 6 نقاط

5. موريشيوس - 4 نقاط

6. إسواتيني - بدون نقاط

مباريات الجولة الخامسة: الرأس الأخضر × موريشيوس، ليبيا × أنغولا، إسواتيني × الكاميرون.

مباريات الجولة السادسة أنغولا × الرأس الأخضر، الكاميرون × ليبيا، إسواتيني × موريشيوس.

الوضع الحالي

يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه، لكن مستواه يبدو أفضل بكثير مقارنة بليبيا والرأس الأخضر.

فقد سيطر فريق الأسود غير المروضة على مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث أنهى مشواره دون هزيمة بفضل ثلاثة أهداف من فينسنت أبوبكر، بينما تذيل منتخبا ليبيا والرأس الأخضر مجموعتيهما في تلك التصفيات.

ويحمل منتخب الكاميرون الرقم القياسي الإفريقي في عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم بثماني مشاركات، ويملك فرصة لتعزيز صدارته عندما يواجه منتخب إسواتيني متذيل الترتيب دون أي نقطة، قبل أن يستضيف منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني.

المجموعة الخامسة

1. المغرب - 9 نقاط

2. النيجر - 6 نقاط

3. تنزانيا - 6 نقاط

4. زامبيا - 3 نقاط

5. الكونغو - بدون نقاط

تتكون المجموعة الخامسة من خمسة منتخبات فقط بعد انسحاب منتخب إريتريا من التصفيات في نوفمبر 2023.

مباريات الجولة الخامسة: النيجر × المغرب.

مباريات الجولة السادسة المغرب × تنزانيا.

الوضع الحالي

لم يتعرض المنتخب المغربي لأي هزيمة خلال العام الماضي منذ خروجه من دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2023 على يد جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0.

وحقق أسود الأطلس الفوز في جميع مبارياتهم ضمن هذه المجموعة، تماما كما فعلوا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث خاضوا تلك التصفيات كجزء من استعداداتهم للنهائيات القارية بعدما ضمنوا التأهل مسبقا بصفتهم البلد المضيف.

ويعد المنتخب المغربي الفريق الوحيد في هذه المجموعة الذي سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم، ويأمل في تعزيز فرصه بالظهور في النهائيات العالمية للمرة السابعة عندما يواجه منافسيه الأقرب في الترتيب، النيجر وتنزانيا.

المجموعة السادسة

1. كوت ديفوار - 10 نقاط

2. الغابون - 9 نقاط

3. بوروندي - 7 نقاط

4. كينيا - 5 نقاط

5. غامبيا - 3 نقاط

6. سيشيل - بدون نقاط

مباريات الجولة الخامسة: الغابون × سيشيل، غامبيا × كينيا، بوروندي × كوت ديفوار.

مباريات الجولة السادسة كينيا × الغابون، كوت ديفوار × غامبيا، بوروندي × سيشيل.

المجموعة السابعة

1. الجزائر - 9 نقاط

2. موزمبيق - 9 نقاط

3. بوتسوانا - 6 نقاط

4. غينيا - 6 نقاط

5. أوغندا - 6 نقاط

6. الصومال - بدون نقاط

مباريات الجولة الخامسة: غينيا × الصومال، موزمبيق × أوغندا، بوتسوانا × الجزائر.

مباريات الجولة السادسة: أوغندا × غينيا، الجزائر × موزمبيق، بوتسوانا × الصومال.

الوضع الحالي

تعد الجزائر الوحيدة في هذه المجموعة التي سبق لها المشاركة في نهائيات كأس العالم، وقدم محاربو الصحراء أداء شبه مثالي في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث تصدروا مجموعتهم بعد تحقيق خمسة انتصارات من أصل ست مباريات، بفضل تألق أمين غويري الذي سجل أربعة أهداف.

وفي تصفيات كأس العالم، سيواجه المنتخب الجزائري اثنين من المنتخبات الأخرى التي تأهلت إلى كأس أمم إفريقيا، وهما بوتسوانا، التي فرضت التعادل 2-2 على منتخب مصر في نوفمبر الماضي، وموزمبيق.

من جانبه، يسعى الصومال لتحقيق أول انتصار له في التصفيات، حيث سيواجه غينيا وبوتسوانا خارج أرضه.

المجموعة الثامنة

1. تونس - 10 نقاط

2. ناميبيا - 8 نقاط

3. ليبيريا - 7 نقاط

4. مالاوي - 6 نقاط

5. غينيا الاستوائية - 3 نقاط

6. ساو تومي وبرينسيب - بدون نقاط

مباريات الجولة الخامسة غينيا الاستوائية × ساو تومي وبرينسيب، مالاوي × ناميبيا، ليبيريا × تونس.

مباريات الجولة السادسة ناميبيا × غينيا الاستوائية، تونس × مالاوي، ليبيريا × ساو تومي وبرينسيب.

الوضع الحالي

تونس هي الفريق الوحيد في هذه المجموعة، إلى جانب غينيا الاستوائية، التي تأهلت إلى كأس أمم إفريقيا 2025. ويقترب نسور قرطاج من بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخهم، بشرط تحقيق الفوز على اثنين من المنتخبات التي أنهت مشوارها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في قاع مجموعاتها، وهما ليبيريا ومالاوي.

المجموعة التاسعة

1. جزر القمر - 9 نقاط

2. غانا - 9 نقاط

3. مدغشقر - 7 نقاط

4. مالي - 5 نقاط

5. جمهورية إفريقيا الوسطى - 4 نقاط

6. تشاد - بدون نقاط

مباريات الجولة الخامسة: غانا × تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى × مدغشقر، جزر القمر × مالي.

مباريات الجولة السادسة: مدغشقر × غانا، جمهورية إفريقيا الوسطى × مالي، جزر القمر × تشاد.

الوضع الحالي

واصل منتخب جزر القمر نتائجه المميزة بإنهاء مشواره في صدارة مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث واجه منتخب مدغشقر مرتين خلال التصفيات، وحقق تعادلا بنتيجة 1-1 ثم فوزا بنتيجة 1-0. وساهم ثنائي فريق تروا الفرنسي، إسماعيل بورا ورفيق سعيد، في نجاح منتخب جزر القمر خلال هذه التصفيات، حيث سجل كل منهما هدفين.

وفي عودتهم إلى تصفيات كأس العالم، يستعد منتخب جزر القمر لمواجهة مالي، التي تقدم أداء مميزا بعد إنهاء مشوارها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية دون خسارة، وكان أبرز انتصاراتها فوزها الكبير على إسواتيني بنتيجة 6-0، في لقاء شهد تسجيل كاموري دومبيا هدفين. أما المنتخبات الأربعة الأخرى في المجموعة، فقد أنهت جميعها مشوارها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في قاع الترتيب، بما في ذلك منتخب غانا، الذي يُعد الفريق الوحيد في المجموعة التاسعة الذي سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم.