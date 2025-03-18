برازيليا : دعا نجم المنتخب البرازيلي السابق روماريو، بطل مونديال 1994 الذي بات سيناتورا في بلاده، مجلس الشيوخ إلى فتح تحقيق في التورط المزعوم لعم لاعب وست هام الإنكليزي الدولي لوكاس باكيتا في فضيحة التلاعب في المراهنات.

ويتولى روماريو حاليا منصب مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في المباريات التي تم التلاعب بنتائجها لصالح المراهنين.

وقال روماريو خلال تقديم تقرير التحقيق البرلماني "لا يمكن لمجتمعنا أن يتجاهل مشكلة المراهنات المزورة".

وبحسب الوثيقة، فإن برونو تولنتينو، عم باكيتا، موجود على "قائمة المقامرين المشبوهين" الذين حققوا مكاسب من المراهنات بناء على إنذارات تلقاها نجم وست هام ولاعب دولي برازيلي آخر هو المهاجم لويز هنريكي عندما كان يلعب مع ريال بيتيس الإسباني.

وجاء في التقرير أن لجنة التحقيق البرلمانية حصلت على سجلات مصرفية تظهر أن تولينتينو دفع إلى هنريكي 30 ألف ريال برازيلي (قرابة 4800 يورو) في شباط/فبراير كي ينال إنذارا في مباراة بيتيس ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وحصل المهاجم البالغ 24 عاما والذي يلعب حاليا مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي، على بطاقة صفراء في تلك المباراة التي أقيمت في 12 آذار/مارس 2023.

كما حصل باكيتا على بطاقة صفراء ضد أستون فيلا في الدوري الإنكليزي في اليوم ذاته.

وتم استدعاء اللاعبين اللذين تمسكا على الدوام ببراءتهما، للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية لكنهم لم يحضرا.

وفي أيار/مايو الماضي، اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم باكيتا بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد التحقيق في مزاعم بأنه حصل عمدا على بطاقات صفراء.

ووجّه الاتحاد الإنكليزي إلى باكيتا تهمة بارتكاب أربعة انتهاكات لقواعده بما يتعلق بسلوكه في مباريات وست هام في الدوري أمام ليستر سيتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وأستون فيلا في آذار/مارس 2023، وليدز في أيار/مايو وبورنموث في آب/أغسطس من العام نفسه.

وحقق الاتحاد مع باكيتا في أيلول/سبتمبر 2023 وحصل على حق الوصول إلى هاتفه. بدأ التحقيق بعد أنماط مراهنة مشبوهة أحاطت بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها باكيتا بسبب دفعه مدافع بورنموث الأوكراني إيليا زابارني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية عدة، يواجه البرازيلي البالغ 27 عاما خطر الإيقاف مدى الحياة.

وأفادت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية في تشرين الأول/أكتوبر بأن السلطات الإسبانية فتحت تحقيقا في الشكوك المحيطة بهنريكي.

وشُكِلت لجنة التحقيق البرلمانية التي يشغل روماريو منصب مقررها، في نيسان/أبريل 2024 على خلفية فضيحة تلاعب ضخمة في نتائج المراهنات شملت سلسلة من المباريات في البرازيل، بينها مباريات في الدرجة الأولى.