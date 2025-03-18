لندن : أكد المهاجم الفرنسي لكريستال بالاس جان فيليب ماتيتا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه حارس مرمى ميلوول ليام روبرتس، رغم الإصابة المروعة التي تسبب بها الأخير خلال مباراة الفريقين في الدور الخامس لمسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم (3 1).

واحتاج ماتيتا إلى 25 غرزة لمعالجة الإصابة المروعة التي تعرض لها في الأذن نتيجة خروج عنيف لروبرتس من مرماه في مغامرة خطيرة كلفته الطرد ومن ثم تمديد إيقافه لست مباريات.

تلقى ماتيتا، الفائز بالميدالية الفضية في مع المنتخب الفرنسي في الألعاب الأولمبية الصيف الماضي، العلاج لدقائق عدة قبل أن ينقل على حمالة خارج الملعب ومنه الى المستشفى.

ولم يكن ماتيتا مدركا لخطورة الإصابة في البداية، حتى أنه طلب الاستمرار في اللعب.

وصرح الفرنسي لشبكة "سكاي سبورتس" مع ضمادة كبيرة على الجرح "عندما ركلني، كنت على الأرض أنتظر أن ينال البطاقة الحمراء. كنت مستعدا للعب. قلت لنفسي +امسح الدم واستمر في اللعب+. كنت أجادل الطبيب لثلاثين ثانية، قائلا إني أريد اللعب. رأى الطبيب الإصابة، لكني لم أستطع رؤيتها. لم أشعر بالألم. (شعرت بـ) الدم، بالتأكيد. لكني ظننت أنه جرح صغير. كانت أذني هكذا (متدلية). لكني لم أشعر بالألم".

وصف رئيس كريستال بالاس ستيف باريش الحادثة بأنها "أكثر تدخل متهور" شاهده على الإطلاق.

وضغط بالاس لرفع عقوبة روبرتس من إيقاف تلقائي لثلاث مباريات حتى وصل إلى ست.

ومع ذلك، يعتقد ماتيتا أنها كانت مجرد "مشاعر زائدة" في خضم المعركة، مضيفا "اتصل بي ليام وبعث لي رسالة نصية أثناء وجودي في المستشفى، وقلت له +لا بأس، إنها كرة القدم+. لقد اعتذر. كان قلقا. لا أعتقد أنه استيقظ (صبيحة المباراة) وقال لنفسه أريد قطع رأس جاي بي (جان فيليب). هناك ضغط كبير. أراد القيام بعمل جيد (لفريقه)، فالمشاعر الزائدة تدفعك إلى ارتكاب أفعال جنونية. كان مجرد خطأ. نتعلم من التجارب".