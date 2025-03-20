روما : خسر روما الإيطالي خدمات مهاجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم باولو ديبالا لما تبقى من الموسم، بسبب اضطراره لإجراء جراحة في فخذه الأيسر، وفق ما توقعت وسائل الإعلام الخميس.

وأعلن روما في بيان من دون أن يحدد مدة الغياب أن "باولو ديبالا سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة" لمعالجة إصابة عضلية في فخذه الأيسر، مضيفا "اتفق اللاعب والنادي على أنه الخيار الصحيح للتعافي الأمثل".

وبحسب الصحافة الإيطالية، بينها شبكة "سكاي سبورت" وصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، لن يتمكن ابن الـ31 عاما من معاودة اللعب مجددا هذا الموسم، فيما كتب اللاعب الذي يدافع عن ألوان روما منذ 2022 بعد قدومه من يوفنتوس (2015 2022)، على وسائل التواصل الاجتماعي "سأعود قريبا، أقوى، أعدكم بذلك".

وأصيب ديبالا نهاية الأسبوع المنصرم خلال الفوز على كالياري 1 0 في الدوري الإيطالي وترك أرضية الملعب بعد 11 دقيقة فقط على البداية.

وسجل الأرجنتيني المتوج نهاية 2022 بلقب مونديال قطر، ثمانية أهداف هذا الموسم، بينها ستة في الدوري الإيطالي.