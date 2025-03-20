إيلاف من الضفة: أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، أنها قصفت عمق مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، برشقة صاروخية من نوع "مقادمة M90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب عقب الرشقة الصاروخية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح في أعقاب سماع صفارات الإنذار في تل أبيب والمنطقة الوسطى لتحديد مناطق سقوط بقايا الصواريخ.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن القبة الحديدية اعترضت صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب، وأن شظايا الاعتراض الصاروخي سقطت في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

كما أفادت القناة العبرية بتعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صواريخ من غزة، وقالت إن طائرات مدنية عدة تحوم في الأجواء ولم تتلق الإذن بالهبوط في مطار بن غوريون الدولي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على جنوب القطاع وجنوبه.

ولفت الجيش الإسرائيل إلى أن قواته بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في وقت هاجمت القوات مع الشاباك بنى تحتية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في بيت لاهيا.

في غضون ذلك، أفيد عن مقتل 95 إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وبذلك يصل عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 504 منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.