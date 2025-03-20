

إيلاف من موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع على استعداد روسيا لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

صرح بذلك متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في إفادته الصحفية اليوم الخميس، حيث تابع أن موسكو "تؤكد على استعدادها المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي من أجل تعزيز العلاقات الروسية السورية الودية التقليدية".

وكانت روسيا قد اتجهت إلى زيادة الاتصالات مع القيادة الانتقالية في سوريا، حيث أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما يتحدث خبراء عن أن موسكو والإدارة المؤقتة في دمشق، اقتربتا من التوصل إلى حل وسط بشأن صيغ أخرى للتعاون.

وكان الشرع أعلن أكثر من مرة أن الإدارة الجديدة مهتمة "ببناء علاقات استراتيجية وإعادتها مع روسيا على أساس سيادة الدولة السورية واستقرار أمنها واستقلال قرارها".

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف كان قد قام برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ووفد حكومي روسي في يناير الماضي، بأول زيارة لدمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وحينها أكد الجانب الروسي على دعمه الثابت لوحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها على كامل أراضيها، وأعرب عن استعداده لمد يد العون للشعب السوري وتقديم المساعدة اللازمة في إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة.

