إيلاف من القاهرة: تداول رواد التواصل في مصر فيديو لمحادثة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، انتهت بأزمة كبيرة بينهما.

ووضعت ياسمين صبري نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما بادرت لمصافحة رمضان فور رؤيتها له بإحدى الحفلات الفنية، حيث وجه لها رمضان كلمة قاسية.

"انتِي مجنونة؟!"

بدأت الأزمة عندما شارك الطرفان في حفل سحور إحدى شركات الإنتاج الفني، حيث بادرت ياسمين لمصافحة رمضان ووجهت له جملة لم تعجبه فقالت: "مبروك يابني برنامجك"، ليأتي رد فعل رمضان صادماً لها حيث تغيرت ملامح وجهه، وقال لها: "ابني؟!... أنتِي مجنونة؟!".

محمد رمضان بقي عنده مشكله نفسيه رهيبه 😅 ياسمين صبري بتقوله عامل ايه يبني قالها يبني !! انتي مجنونه ولا ايه 😅 pic.twitter.com/qedf3iLrZC — Omar Safwat abdelhaleem ♠️ (@omarsafwat662) March 24, 2025

وتلقت ياسمين الكلمة كالصاعقة، ولم تستطع الرد عليه، حيث تركته على الفور وانصرفت من أمامه، في الوقت الذي حاول أحد الأصدقاء المشتركين تدارك الموقف، لكنه لم يتمكن من ذلك.

ياسمين تغادر الحفل باكية

وكشف أحد الأشخاص الذين شاهدوا ذلك الموقف أن ياسمين صبري تأثرت بشكل كبير بسبب ذلك الموقف، وقررت مغادرة الحفل، في الوقت الذي كانت تلاحقها بعض كاميرات وسائل الإعلام، إلا أنها وجهت لعدد من المراسلين كلمات تدل على مدى غضبها وحزنها.

وقالت ياسمين للصحافيين: "من فضلكم سيبوني في حالي"، ولم تتمالك دموعها التي أخفتها عن عدسات الكاميرات وانصرفت من الحفل بشكل سريع.

وأضاف المصدر أن الفنان محمد رمضان ظل موجودا بالحفل بعد ذلك الموقف لبعض الوقت، ولم يتأثر أو يهتم بما حدث، وانصرف بعدها وكأن شيئا لم يكن.

إلغاء متابعة

وبعد انتشار مقطع الفيديو، ألغت ياسمين متابعة رمضان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وبادلها رمضان نفس الإجراء.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد شاركت الفنان محمد رمضان بطولة عملين فنيين، وهما مسلسل "الأسطورة"، حيث جسدت شخصية حبيبته التي لم يتمكن من الزواج منها نظراً للفوارق الاجتماعية بينهما.

وشاركته أيضا بطولة فيلم "الديزل"، الذي حقق نجاحا متواضعاً حيث ظهرت ياسمين بشخصيتها الحقيقية، في الوقت الذي ظهر محمد رمضان بشخصيته الحقيقية، وشخصية أخرى كدوبلير له.