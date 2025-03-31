سواء أعجبك فيلم سنو وايت الجديد أم كرهته، فمن الصعب الهروب من الجدل الدائر حول بطلته، رايتشل زيغلر.

هيمنت النجمة البالغة من العمر 23 عامًا على النقاش حول الفيلم، حيثُ يُلقي الناس باللوم عليها بسبب تقييماته السيئة أو يسارعون للدفاع عنها، قائلين إنها تتعرض لانتقادات ظالمة.

وهذا النقاش ليس جديداً على زيغلر.

قبل صدور فيلم سنو وايت بوقتٍ طويل، كانت في قلب العاصفة، حيث انتقد الكثيرون رأيها في الفيلم الأصلي وآرائها السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناخبيه.

دافع عنها آخرون، وأعربوا عن انزعاجهم من رؤية ممثلة شابة مثلها تتعرض لانتقادات لاذعة.

يصف الناقد السينمائي كيليتشي إيهينولو زيغلر بأنها ضحية "حروب ثقافية"، ويحذر من أن الممثلين من خلفيات غير ممثلة تمثيلاً كافياً (زيغلر لاتينية) غالباً ما يجدون أنفسهم "هدفاً لردود الفعل العنيفة".

فكيف وصلنا إلى هذه النقطة - وإلى أين يتجه زيغلر من هنا؟

لعبة إلقاء اللوم

لنبدأ بالفيلم نفسه.

صدرت نسخة ديزني الجديدة من قصة "سنو وايت" الخيالية الكلاسيكية في وقت سابق من هذا الشهر، وواجهت سلسلة من المراجعات النقدية المخيبة للآمال (وصفتها ويندي إيدي من صحيفة "ذا أوبزرفر" بأنها "سيئة للغاية").

كان النقاد الأمريكيون أكثر إيجابية إلى حد ما ولكن على الرغم من تصدره قائمة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، إلا أنه لم يحقق إيرادات كبيرة كما كان متوقعاً.

على وسائل التواصل الاجتماعي، سارع البعض إلى توجيه أصابع الاتهام إلى زيغلر، بحجة أنها تسببت في تعثر النسخة الجديدة للفيلم.

ومن بينهم جونا بلات، نجل منتج فيلم "سنو وايت"، مارك بلات. في وقت سابق من هذا الأسبوع، استهدف زيغلر في منشور ناري على وسائل التواصل الاجتماعي. حُذف المنشور منذ ذلك الحين، ولكن العديد من المنافذ الإعلامية نشرت لقطة شاشة للمنشور، ومن بينها صحيفة نيويورك بوست.

وقال إن زيغلر "جرّت سياساتها الشخصية" إلى الحملة الترويجية للفيلم، مضيفاً: "من الواضح أن أفعالها أضرت بشباك التذاكر".

لم يستجب بلات لطلب التعليق من بي بي سي نيوز.

بدأت الخلافات قبل ذلك بكثير.

قبل إصدار الفيلم، واجهت زيغلر إساءات عبر الإنترنت من قِبل أشخاص لم يوافقوا على اختيارها لدور شخصية يُعتقد أن بشرتها "ناصعة البياض كالثلج".

تصدرت زيغلر عناوين الصحف بعد تعليقاتها، في عام 2022، حول الفيلم الأصلي. "هناك تركيز كبير [في الفيلم الأصلي] على قصة حبها مع رجل يطاردها حرفياً. غريب! لذلك لم نفعل ذلك هذه المرة."

قالت زيغلر أيضاً إن الفيلم الأصلي "قديم للغاية فيما يتعلق بأفكار تولي النساء أدوار السلطة"، مضيفةً: "يطلق الناس هذه النكات حول كوننا سنو وايت في عصر الكمبيوتر، حيث يبدو الأمر كما لو كان كذلك - لأنه كان بحاجة إلى ذلك".

رأى الكثيرون أن هذه الكلمات بمثابة انتقاد لتاريخ ديزني.

وصفتها صحيفة ديلي ميل بأنه "خطاب صوابية سياسية وثقافية"، وذكر مقال نُشر هذا الأسبوع في مجلة فارايتي أنها "انتقدت بشدة فيلم سنو وايت الأصلي المحبوب".

تقول فيكتوريا لوكسفورد، محررة السينما في سيتي إيه إم، إن انتقاد الفيلم الأصلي "لن ينجح أبدا. يتم تسويق هذه الأفلام على أساس الحنين إلى الماضي، وعلى جعلك تشعر كما شعرت عندما شاهدت الفيلم الأصلي، لذا فإن الحديث عنها بشكل سلبي بدا محيرا".

رفضت زيغلر التعليق على هذه المقالة.

لكن آنا سميث، ناقدة الأفلام ومقدمة بودكاست Girls On Film، قالت لبي بي سي نيوز إن بعض العناوين الرئيسية قد تكون مضللة.

وأشارت زيغلر إلى أن الزمن والمواقف تغيرت، وأن فيلم "سنو وايت" الجديد قد تم تكييفه مع العصر الحالي. وهذا هو الحال مع العديد من عمليات إعادة الإنتاج، وكثير منها لا يتصدر عناوين الصحف بتعليقات حول ثقافة "الوعي".

أثارت آراء زيغلر السياسية أيضاً ردود فعل عنيف.

Disney

في الصيف الماضي، شكرت زيغلر معجبيها على رد فعلهم على مقطع الفيلم الترويجي في منشور على X، مضيفة: "وتذكروا دائماً، فلسطين حرة".

ووفقًا لمقال فارايتي، سافر مارك بلات إلى نيويورك للتحدث مباشرة مع زيغلر بعد المنشور.

ولم يستجب زيغلر ولا بلات لطلب التعليق على ذلك.

وأثارت زيغلر أيضاً الجدل بآرائها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وكتبت على إنستغرام، إنها تأمل "ألا يعرف ناخبو ترامب وترامب نفسه السلام أبداً".

واعتذرت لاحقاً عما قالته.

ويشيد بها البعض للتعبير عن رأيها. تقول إيهينولو إنها "ليست أول ممثلة، وبالتأكيد ليست الأخيرة، تتحدث عن السياسة".

وأخبرتني لوكسفورد أنها "تجد صعوبة" في تخيّل أن جمهور الفيلم الأساسي، الأطفال دون سن العاشرة، قد تأثروا بمواقفها السياسية.

لكن الناقد السينمائي كونور رايلي قال إن تعليقاتها حول ترامب "لم تُسهم في استقرار إصدار الفيلم وأرباحه".

ويشير إلى أن غال غادوت، التي تُجسّد دور زوجة أب سنو وايت، الملكة الشريرة، واجهت هي الأخرى انتقادات من البعض. غادوت، وهي إسرائيلية، كانت صريحة في دعمها لبلدها.

وأضاف أن توقيت الفيلم لم يكن أمراً داعماً أيضا.

وقال: "في النهاية، أصبحت [زيغلر] مصدر جدل، ليس فقط بسبب أفعالها، ولكن لأن فيلم "سنو وايت" وقع في تقاطع الركود الإبداعي في هوليوود، والسياسات العرقية، والصراع الدولي، والانقسام الأيديولوجي العميق في أمريكا".

"أهداف لردود الفعل العنيفة"

Disney

يرى البعض، مثل لوكسفورد، بأن بعض الانتقادات نابعة من "تحيز".

وقالت: "إنها شابة لاتينية ذات آراء سياسية لا تتوافق مع جماعات معينة، الذين سارعوا إلى التعبير عن غضبهم".

زيغلر ليست أول ممثلة شابة تواجه ردود فعل سلبية. مؤخراً، انتقدت ميلي بوبي براون، نجمة مسلسل "أشياء غريبة"، المقالات الصحفية حول مظهرها، قائلةً: "هذا ليس صحافة، إنه تنمر".

تُشير سميث إلى أن النساء في المناصب البارزة أكثر عرضة للاستهداف بهذه الطريقة.

وقالت: "عندما تُنتقد النساء اللاتي يعشن في الأضواء، غالبًا ما يكون ذلك نتيجة تحيز أو تحامل. وبغض النظر عن الموضوع، فإن طريقة التعامل معه والحديث عنه ونقله غالبا ما تختلف مقارنةً بالطريقة التي يُعامل بها الرجال".

من جانبها، تدعو إهينولو صناعة السينما إلى بذل المزيد من الجهود لحماية نجومها.

قالت: "ما يزعجني هو سهولة استهداف الممثلين [ذوي البشرة الملونة] لردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فإن ثقافة الصمت من جانب الاستوديوهات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تُظهر كل شيء".

"هذا النقص في الحماية العامة... يعني أن الأجواء السامة تستمر في التفاقم والتصاعد. ولا أرى أن الوضع سيتحسن بعد أن أصبح هذا الأمر طبيعيًا إلى هذا الحد".

طرحنا هذه الادعاءات على ديزني، لكنهم رفضوا التعليق.

لا تزال الأدوار الكبيرة تنتظر زيغلر. فهي الآن مُتعاقدة لبطولة فيلم "إفيتا" في مسارح ويست إند في لندن هذا الصيف، ويوم الجمعة، أحدثت ضجة بطريقة مختلفة - قراءة قصة ما قبل النوم على قناة CBeebies للأطفال، التابعة لبي بي سي.

في نهاية القصة، تقول زيغلر للمشاهدين الصغار: "لكي تكوني أميرة قوية، عليكِ فقط أن تكوني رائعة ومتألقة!" بالنسبة للبعض، هذه رسالة تُجسد شخصية زيغلر نفسها.

"لا أعلم إذا كانت ستقوم بفيلم آخر لشركة ديزني في وقت قريب"، كما يقول لوكسفورد، "لكنها تبلغ من العمر 23 عامًا، وهي حائزة على جائزة جولدن جلوب، وهي ممثلة موهوبة للغاية.