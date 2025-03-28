إيلاف من الرياض: أعلن موقع "سوليوود" السينمائي عن إطلاق استفتاء لاختيار الأفضل في موسم دراما رمضان 2025، سواء على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية، أو المستوى العربي والخليجي، من خلال مجموعة من استطلاعات الرأي للجمهور، وذلك عبر موقعه الإلكتروني.

إذ يقوم المتابعون باختيار الأفضل من خلال مجموعة من المعايير، منها تصدر هذه الأعمال والفنانين المشاركين فيها قوائم الأكثر مشاهدة عبر قنوات العرض المتنوعة التي تعرض خلالها طوال أيام شهر رمضان، وكذلك منصات البث الرقمي، أو وفقًا لوجهة نظرهم، ومتابعتهم لهذه الأعمال المشاركة في كل تخصص أو مجال، ويختار الأفضل وفقًا لرؤيته.

ويضم استطلاع الرأي عدة فئات ومنها أفضل مسلسل سعودي في رمضان 2025 ويتنافس عليها مسلسلات "شارع الأعشى"، و"الزافر"، و"شباب البومب 13"، و"جاك العلم 2"، و"الشميسي"، و"يوميات رجل عانس"، و"واي فاي 5"، و"عمتي نويّر"، وكذلك أفضل ممثل سعودي ويتنافس عليه مجموعة من الفنانين ومنهم بين خالد صقر، وبراء عالم، وفيصل العيسى، وإبراهيم الحجاج. أمت أفضل ممثلة في الدراما السعودية يتنافس عليها مجموعة من الفنانات ومنهم إلهام علي، وعائشة كاي، ولمى الكناني، وآلاء سالم، وعهود السامر، وأميرة الشريف، ومها الغزالي، وريم الحبيب، والعنود عبدالحكيم، ومريم الغامدي.

ويتنافس على أفضل مسلسل مصري في رمضان 2025 عدة أعمال ومنها "فهد البطل"، و"إش إش"، و"العتاولة 2"، و"حكيم باشا"، و"المداح 5"، و"أشغال شقة جدًا"، و"كامل العدد ++"، و"لام شمسية"، و"ولاد الشمس". بينما يتنافس على أفضل ممثل في الدراما المصرية عدة فنانين ومنهم: أحمد العوضي، ومصطفى شعبان، وأحمد السقا، وحمادة هلال. فيما تشهد قائمة أفضل ممثلة في الدراما المصرية منافسة بين عدة فنانات ومنهم: مي عمر، وسهر الصايغ، ودنيا سمير غانم، وياسمين عبدالعزيز، وأمينة خليل.

وبالنسبة لأفضل مسلسل خليجي يتنافس عليها: "وديمة وحليمة ج 4"، و"دنون"، و"شغاب"، و"وحوش"، و"أم أربعة وأربعين"، و"الباء تحته نقطة"، و"وطن عمري"، و"السيرك"، و"سكواد". أمَّا في فئة "أفضل ممثل" في الدراما الخليجية، فيتنافس كلٌّ من: مرعي الحليان، وعبدالله زيد، وحبيب غلوم، وجابر نغموش. وفي فئة أفضل ممثلة في الدراما الخليجية، يتنافس كلًا من: سعاد علي، وأشجان، وسمية الخشاب، وعذاري السويدي، وهيفاء حسين.

وتضم فئة أفضل مسلسل سوري ولبناني، أعمال "بالدم"، و"نفس"، و"تحت سابع أرض"، و"العهد"، و"البطل"، و"نسمات أيلول"، و"ليالي روكسي"، و"قطع وريد". وفي فئة أفضل ممثل سوري ولبناني، يتنافس مجموعة من الفنانين ومنهم: بديع أبو شقرا، باسم مغنية، وعابد فهد "نفس"، وتيم حسن. بينما تشهد فئة أفضل ممثلة سورية ولبنانية، يتنافس العديد من الأسماء ومنهن: ماجي بوغصن، ودانييلا رحمة، وكاريس بشار، ومنى واصف، وأمل عرفة.

وتشهد فئة أفضل مسلسل عربي منافسة بين أعمال "بنات المحروسة"، و"زهرة عمري"، و"معاوية"، و"ابن الباشا"، و"رحمة"، و"يوم ملقاك"، و"الفتنة"، و"عدالة الصحراء". وفي قائمة أفضل ممثل في الدراما العربية يتنافس عدد من الفنانين ومنهم: لجين إسماعيل، وبكر خالد، ومحمد خيي، وعبدالله ديدان. وأخيرًا لقب "أفضل ممثلة" في الدراما العربية، فيتنافس عليه كلٌّ من: هند نزار، ومنى فتو، ودنيا بوطازوت، وريم الرياحي، وعائشة بن أحمد.

رابط التصويت في استفتاء "سوليود":

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