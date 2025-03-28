إيلاف من القاهرة: شهدت الحالة الصحية للفنانة التونسية إيناس النجار تطورات طارئة ومقلقة للغاية، حيث ما زالت ترقد بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

كما أضاف المصدر أن أكثر ما يقلق الأطباء في حالتها هو إصابتها بتسمم في الدم نظراً لانفجار المرارة، وهذا ما تسبب في دخولها بغيبوبة تامة، بالرغم من أن حالتها الصحية فور دخولها المستشفى لم تكن بهذا التدهور الذي هي عليه الآن.

حالتها تدهورت فجأة

وكانت صديقة مقربة من إيناس النجار قد كشفت في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، أن حالة الفنانة تدهورت فجأة دون سابق إنذار، بالرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتقضي أيام رمضان برفقة شقيقتها سوار النجار وبعض صديقاتها بالقاهرة.

وأضافت أنه بعد نقلها إلى المستشفى أكد الطبيب المعالج لها ضرورة نقلها إلى غرفة العناية المركزة، كاشفا أنها تعرضت لانفجار المرارة، ما تسبب في تعرض حياتها للخطر، ولابد من بقائها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لحين تحسنها.

من هي إيناس النجار

يذكر أن الفنانة إيناس النجار قد شاركت في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب وأيتن عامر وعبير صبري ومحمد لطفي ومحمود قابيل ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

وإيناس النجار هي ممثلة تونسية ولدت في 28 يونيو 1983، بدأت حياتها الفنية في مصر بعد ظهورها في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للفنان بهاء سلطان، ما لفت انتباه المخرج محمد النجار، الذي رشحها للمشاركة في أول أعمالها السينمائية "ميدو مشاكل" مع الفنان أحمد حلمي.

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة، من بينها فيلم "بحبك وأنا كمان" للفنان مصطفى قمر، وفيلم "علي سبايسي" مع المطرب حكيم، وعدد آخر من الأعمال.