إيلاف من القاهرة: رحلت عن عالمنا الفنانة التونسية إيناس النجار بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وبحسب التقارير الطبية، فقد واجهت انفجاراً في المرارة أدى إلى تسمم الدم، وطلت تعاني لفترة قبل أن ترحل عن الحياة.

وفي آخر ظهور إعلامي لها حلت الفنانة إيناس النجار مؤخرًا ضيفة على برنامج «سابع سما» الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار، حيث تحدثت عن الأمومة وتمنت لو كانت قد أصبحت أمًا، كما أكدت أنها قامت بتجميد بويضاتها لتحقيق حلمها في الأمومة.

انا لله وانا اليه راجعون

وفاة الفنانة إيناس النجار منذ قليل في أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية في الأيام الماضية إثر تعرضها لانفجار في المرارة، مما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. pic.twitter.com/GL3M4ZVu0L — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) March 31, 2025

وقالت خلال لقائها :«أنا جمدت بويضاتي منذ 3 سنوات، وخدت هذا القرار بسبب إن عرفت خبر في وقت من الأوقات إني مريضة لكن بعدها عرفت إن بقيت كويسة وبعدها أخذت هذا القرار بعد سنة لإني كنت خايفة إن المرض يبقى شديد، أو ممكن أكبر ويبقى في صعوبة في العمل، وشخصياَ أنا نفسي أحمل بس للأسف لسه محصلش نصيب».

زوجي دمرني

وكان آخر ظهور إعلامي لإيناس النجار، مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "سابع سما"، حيث عرضت الحلقة منذ أسبوع تقريباً، وتحدثت إيناس خلالها عن محنة مرضية تعرضت لها منذ عدة سنوات، تسببت في دمار حياتها الزوجية.

وقالت إيناس أن تلك المحنة كشفت لها حقيقة أشخاص كثيرين، و من بينهم زوجها الذي كاد أن يتركها في مرضها، وكان يوجه لها نظرات غريبة تعبر عن ندمه بالزواج منها بسبب تعرضها للمرض.

وأوضحت إيناس أنه حدثت لها معجزة إلهية في محنتها المرضية، فقد كشفت التحاليل بعد فترة من الوقت أنها لا تعاني من أي مرض، وهذا ما تسبب في حالة من الدهشة لدى الأطباء المعالجين لها، والذين أكدوا أن ما حدث معها ليس له تفسير علمي.

وكشفت إيناس أنها قررت الانفصال عن زوجها بعد تلك المحنة بشهر واحد فقط، لأنه لم يقف بجانبها في أزمتها، ولم يدعمها نفسياً وإنسانياً، وأشعرها أنه مجبر على مساعدتها لكونها زوجته.

من هي إيناس النجار؟

- إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث أن اسمها الحقيقي هو سهام النجار.

- ممثلة تونسية ولدت في 28 حزيران (يونيو) 1983.

- بدأت حياتها الفنية في مصر بعد ظهورها في فيديو كليب أغنية «يا ترى» للفنان بهاء سلطان.

- اكتشفها المخرج محمد نجار ورشحها في أول فيلم لها مع الفنان أحمد حلمي «ميدو مشاكل».

- شاركت في أفلام شهيرة مثل «بحبك وأنا كمان»، و«على سبايسي» و«كركر».

- أما في الدراما شاركت في عدة مسلسلات شهيرة «يتربى في عزو» مع يحيى الفخراني، و«على مبارك»، و«بنات في بنات».

- اَخر أعمالها في رمضان الماضي 2025 مسلسل «الحلانجي» بطولة محمد رجب