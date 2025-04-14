إيلاف من واشنطن: أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممثلة شيريل هاينز زوجة وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، أثناء دخوله إلى قاعة قتال UFC 314 ليلة السبت.

وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب وهو يصافح كينيدي بحماس بينما يتجاهل تماما يد زوجته الممدودة، تاركا إياها في موقف محرج.

Trump missed shaking RFK Jr’s actress wife Cheryl Hines, but went back to greet her. It was not a snub, nor intentional. pic.twitter.com/YHgyw5DMIJ — Scott Adams (@scottadamsshow) April 13, 2025

لكن رد فعل هاينز لم يخل من السخرية، حيث لوحت بيدها في الهواء بعد تجاوز ترامب لها، ثم حاولت كسر الجليد من خلال التربيت على كتفه وهو يمر بجانبها، لكنه بدا غير منتبه. في المقابل، حرصت هاينز على تبادل التحية بحرارة مع حفيدة ترامب، كاي، التي رافقته في ذلك المساء.

ويبدو أن ترامب أدرك لاحقا أن تصرفه لفت الأنظار، حيث ظهر في صور أخرى وهو يمسك بيد هاينز أثناء حديثه معها ومع زوجها، في محاولة لتخفيف حدة الموقف.

وهاينز، المعروفة بمعارضتها لترامب في السابق، كانت قد انتقدت سياساته علنا خلال حملاته الانتخابية. وحتى عندما أعلن زوجها دعمه لترامب في انتخابات 2024، أكدت أنها "تقف مع زوجها فقط وليس مع ترامب". لكن المفارقة أنها رصدت لاحقا في حفل بمقر إقامة ترامب، حيث بدت مرتاحة بين محيطه المقرب.