إيلاف من واشنطن: أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممثلة شيريل هاينز زوجة وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، أثناء دخوله إلى قاعة قتال UFC 314 ليلة السبت.

وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب وهو يصافح كينيدي بحماس بينما يتجاهل تماما يد زوجته الممدودة، تاركا إياها في موقف محرج.

Trump missed shaking RFK Jr’s actress wife Cheryl Hines, but went back to greet her. It was not a snub, nor intentional. pic.twitter.com/YHgyw5DMIJ