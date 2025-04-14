

إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عقد مع مستشاريه اجتماعا طارئا بعد مفاوضات سلطنة عمان لبحث الملف الإيراني. وأنه يتوقع اتخاذ "قرار سريع قريبا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وجاءت تصريحاته بعد محادثات وصفت بـ"الإيجابية" و"البناءة" بين الجانبين الأمريكي والإيراني في سلطنة عُمان، مع اتفاق على جولة جديدة هذا الأسبوع.

وأكد ترامب - الذي سبق أن هدد برد عسكري في حال فشل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني - للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" أنه تداول مع مستشاريه بشأن إيران، وأن قرارا سيُتخذ قريبا، قائلا: "سنتخذ قرارا بشأن إيران بسرعة كبيرة".

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن جولة ثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران ستُعقد السبت المقبل في روما.

وتُعد المحادثات العُمانية الأولى بين إيران وإدارة ترامب، بما في ذلك فترة ولايته الأولى (2017–2021)، حيث وصف مسؤولون أجواءها بـ"المثمرة والهادئة".

وفي لقاء مع قناة "فوكس نيوز" أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الرئيس ترامب جاد للغاية في احتمال اللجوء للحل العسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معربا عن أمله في عدم تطور الأمور إلى ذلك الحد.