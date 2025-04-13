إيلاف من واشنطن: يشتهر دونالد ترامب باختيار مستشاريه الذين يتبعون أوامره بدقة، وطرد من لا يتبعونها. لكن يبدو أن إيلون ماسك استثناءٌ من هذه القاعدة.

ازداد ماسك جرأةً في معارضته العلنية خلال الأسبوع الماضي في مسائل تتراوح بين رسائل ترامب السياسية ومستشاري الرئيس الآخرين. وقد اعتاد على الظهور أمام الرئيس، قبل وبعد انضمامه إلى البيت الأبيض.

حاول الديمقراطيون إثارة الخلاف بين الرجلين، ساخرين من وصف ماسك بـ"الرئيس إيلون ماسك" في محاولة لإثارة غضب الرئيس المعروف بكرهه لمشاركة الأضواء.

لكن على ما يبدو، ظل ترامب - الذي اشتهر بطرده المسؤولين دون سابق إنذار في إدارته السابقة - راضيًا عن ماسك، على الرغم من أن زميله الملياردير استحوذ على قدر هائل من الاهتمام مقارنةً بكبار مساعدي البيت الأبيض، وحتى أعضاء حكومة الرئيس.

لم يستجب المتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك لطلبات التعليق يوم السبت على علاقة الرجلين. لكن ترامب سخر من استفزاز الرئيس المشارك، قائلاً في مقابلة مشتركة مع ماسك على قناة فوكس نيوز في شباط (فبراير): "الأمر واضح للغاية. إنهما سيئان للغاية في هذا الأمر".

ترامب مستمر في مدح إيلون ماسك

في الواقع، استمر الرئيس في مدح مستشاره، حتى مع إعلانه عن نيته الرحيل قريبًا. في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، أشاد ترامب بماسك وفريقه في شركة DOGE، قائلاً: "فريقكم رائع. نأمل أن يبقوا معنا لفترة طويلة، ونرغب في الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن منهم".

دون أي رسالة من ترامب بخلاف ذلك، واصل ماسك التعبير عن آرائه بشأن شؤون الإدارة. إليكم المواقف التي تجاوز فيها ماسك أي مستشار رئاسي آخر:

صراع الرسوم الجمركية

استهدف ماسك مستشار ترامب التجاري، بيتر نافارو، أحد الوجوه البارزة في سياسات الرسوم الجمركية العدوانية التي تنتهجها الإدارة.

شنّ الملياردير عدة هجمات على نافارو على منصته للتواصل الاجتماعي X ابتداءً من نهاية الأسبوع الماضي، ساخرًا منه عدة مرات، بما في ذلك مقطع فيديو شرح فيه نافارو المنطق الكامن وراء سياسة الرسوم الجمركية.

أثارت رسوم ترامب الجمركية فورًا تقلبات في السوق وأشعلت فتيل حرب تجارية عالمية. خسر ماسك، الرئيس التنفيذي للعديد من الشركات التي تعتمد على قطع الغيار المستوردة من الصين - التي تحملت العبء الأكبر من غضب ترامب من الرسوم الجمركية - مليارات الدولارات.

كما صرّح في خطابٍ ألقاه في الخارج بأنه يأمل أن يرى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يومًا ما يصلان إلى "وضعٍ صفري خالٍ من التعريفات الجمركية" بعد أيامٍ من بدء الحرب التجارية.

بدا أن إيلون ماسك قد عبّر عن إحباطه تجاه نافارو، واصفًا المستشار التجاري بـ"الأحمق" ومُطلقًا عليه لقبًا جديدًا - "بيتر ريتاردو".

تجاهلت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أسئلةً حول انتقادات ماسك العلنية يوم الثلاثاء. وقالت ليفيت: "سيبقى الشباب شبابًا، وسندع سجالهم العلني يستمر".

إلى اللانهاية وما بعدها

كما تحدث ماسك هذا الأسبوع بعد تقارير تفيد بأن مكتب الإدارة والميزانية قد اقترح تخفيضاتٍ كبيرةً في تمويل ناسا.

ماسك، الذي تُعدّ شركته "سبيس إكس" أكبر مُقاولٍ خاصٍّ لناسا، لجأ مجددًا إلى موقع "إكس" للتعليق على التقارير.

كتب عن التخفيضات المُعلنة قائلاً: "مُقلق"، مُضيفاً أنه على الرغم من "تأييده الشديد للعلم"، إلا أنه "للأسف لا يستطيع المشاركة في مناقشات ميزانية ناسا، نظراً لكون سبيس إكس مُتعاقداً رئيسياً مع ناسا".

على الرغم من أنه ربما لم يُشارك بفعالية في قرارات الميزانية، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس لطالما ارتبط بعلاقة وثيقة مع جاريد إسحاقمان، مرشح ترامب لمنصب مدير ناسا، وقد استثمرت شركة Shift4، وهي شركة معالجة المدفوعات التابعة لإسحاقمان، في شركة سبيس إكس التابعة لماسك.

مواجهة وزارية

على صعيدٍ مُتصل، تدخل ماسك علناً في شؤون حكومة ترامب.

ماسك، الذي يشغل مقعداً في الحكومة رغم أنه ليس عضواً رسمياً فيها، دخل في خلاف مع وزير الخارجية ماركو روبيو حول كيفية التعامل مع التخفيضات في وزارة الخارجية.

كتب ترامب على موقع Truth Social: "إيلون ماسك وماركو تربطهما علاقة رائعة. أي تصريح آخر غير ذلك كاذب!!!".

طمأن ترامب أعضاء حكومته في النهاية بأنه على الرغم من أن ماسك مُخوّل بتقديم توصيات في جميع أنحاء الحكومة، إلا أنه لا يستطيع إجراء تغييرات بشكل منفرد - ولكن فقط بعد أن يُسيء ماسك إلى جزء كبير من البيروقراطية الفيدرالية.

كما دفع ماسك الرئيس المُشارك آنذاك هوارد لوتنيك لقيادة وزارة الخزانة في الأسابيع التي تلت انتخاب ترامب. اختار الرئيس في النهاية سكوت بيسنت لرئاسة وزارة الخزانة، لكنه عيّن لوتنيك وزيرًا للتجارة.

مع أصدقاء مثل هؤلاء، خاض ماسك أيضًا معركة قيادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وهو أمرٌ ابتعد عنه ترامب.

مع احتدام السباق في تشؤين الثاني (نوفمبر)، أعلن ماسك تأييده القاطع لريك سكوت من فلوريدا لهذا المنصب، حتى مع امتناع ترامب نفسه عن تأييده.

بدلًا من ذلك، اختار الرئيس إعلان أن أي سيناتور يسعى لمنصب القيادة "يجب أن يوافق على التعيينات خلال فترة العطلة" لتسريع عملية قبول تعيينات ترامب الوزارية.

كتب ماسك: "ريك سكوت زعيمًا للأغلبية في مجلس الشيوخ!"، قائلًا في منشور منفصل إن السيناتور جون ثون (جمهوري من داكوتا الجنوبية) - الذي فاز بالمنصب في النهاية، وهو الآن عنصر أساسي في تمرير أجندة ترامب في الكونغرس - كان "الخيار الأفضل للديمقراطيين".

التوجه العالمي

كان إيلون ماسك صريحًا بشأن الانتخابات على المستوى العالمي أيضًا، حيث أيد مجموعة من المرشحين اليمينيين في العديد من الدول الأوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية - وهي خطوة غير مألوفة للغاية لشخصٍ مُقرب من الرئيس.

أثار مستشار الرئيس ضجة بعد تأييده المتكرر لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد هذا الشتاء، مما أثار انتقادات لتدخله في ديمقراطية أجنبية.

لكن ماسك واصل دعم الحزب، واستضاف محادثة مطولة مع زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا والمرشحة لمنصب المستشار أليس فايدل.

حتى أن مالك شركة إكس ظهر افتراضيًا في تجمع جماهيري للحزب بعد أيام من تنصيب ترامب، حيث شجع الألمان على التصويت لصالح فايدل - و"المضي قدمًا" في "ذنب الماضي"، في إشارة على ما يبدو إلى تاريخ البلاد مع الحزب النازي.

كما وجه الملياردير إيلون ماسك انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر، الذي أبدى ترامب إعجابه به علنًا. كما ألقى ماسك دعمه لفترة وجيزة خلف زعيم الإصلاح المناهض للهجرة نايجل فاراج، قبل أن ينتقد السياسي البريطاني بشدة في تحول مفاجئ عن حليف قديم آخر للرئيس.