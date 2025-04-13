إيلاف من أبوظبي: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد في قصر الشاطئ في أبوظبي للرئيس أحمد الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات حيث رحب خلال اللقاء بالرئيس الضيف متمنياً له النجاح والتوفيق في قيادة بلده خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

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رئيس الدولة يؤكد خلال استقباله أحمد الشرع دعم الإمارات كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية#وام pic.twitter.com/76DdvWm6kT — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 13, 2025

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، حيث أكد رئيس الإمارات في هذا السياق حرص بلاده على دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيده موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

استقرار سوريا مصلحة للمنطقة بأكملها

وقال إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها مؤكداً أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وكذلك الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وخليفة بن شاهين المرر وزير دولة والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

كما حضر اللقاء لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وحسن الشحي سفير الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية وعدد من كبار المسؤولين . كما حضره الوفد المرافق للرئيس السوري الذي يضم أسعد الشيباني وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار البطين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.