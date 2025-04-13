إيلاف من باريس: دخلت الحكومة الفرنسية ومواقع الإنترنت المخصصة للبالغين في صدامات حول ما إذا كان ينبغي التحقق من أعمار مستخدمي الإنترنت، في مواجهة من المقرر أن تصل إلى ذروتها في الأسابيع المقبلة.

يتطلب قانون فرنسي جديد يدخل حيز التنفيذ هذا العام من المواقع الإلكترونية المخصصة للبالغين التحقق من العمر وحظر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

أصبح القانون ساريًا يوم الجمعة على المواقع الإلكترونية المسجلة في فرنسا، مثل موقع Dorcel الفرنسي للإباحية، وتلك المسجلة خارج الاتحاد الأوروبي، مثل OnlyFans. واعتبارًا من 7 حزيران (يونيو)، سيتم توسيع نطاق التحقق من السن ليشمل المواقع الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك مواقع عملاقة في هذا القطاع مثل Pornhub و YouPorn وRedtube، المملوكة لمجموعة Aylo ومقرها قبرص، وXVideos ومقرها جمهورية التشيك، وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

وبموجب القانون، تتمتع هيئة تنظيم الخدمات السمعية والبصرية والرقمية في فرنسا "أركوم" بسلطة حظر المواقع الإباحية إذا رأت أنها لا تنفذ عملية التحقق من العمر بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

وقال عضو في البرلمان مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته للكشف عن تفاصيل المحادثات السرية: "أخبرتنا وزيرة الشؤون الرقمية كلارا شاباز أن عمليات حظر المواقع الأولى قد تتم هذا الصيف".

الحظر يبدأ بالمواقع الفرنسية

وقد بدأ أيلو، مالك موقع Pornhub، بالفعل في تحدي القانون في المحكمة، وفي الوقت الحالي، يُسمح فقط بحظر المواقع الإباحية الفرنسية وغير الأوروبية. ابتداءً من يوم الجمعة، أصبح لزامًا على هذه المواقع توفير نظام آمن واحد على الأقل للتحقق من أعمار الزوار، وذلك من خلال إجراءات مثل وثيقة هوية موثقة أو حتى فيديو سيلفي يُقدّر عمر المستخدم.

وقد أدى ذلك إلى اندفاع مقدمي برامج التحقق من العمر لتقديم خدماتهم لمواقع المواد الإباحية.

قال إيان كوربي، رئيس جمعية AVPA، وهي جمعية كبيرة لمُزودي هذه البرمجيات ، إنه كان هناك "اهتمامٌ واضحٌ ولحظي" بأدوات التحقق قبيل الموعد النهائي يوم الجمعة في فرنسا. لكنه أضاف أن الجمعية لم ترصد حتى الآن سوى عددٍ قليلٍ من عمليات النشر الفعلية.

التحقق من العمر عملية معقدة جداً

ما يمنع انتشار عمليات التحقق من السن على نطاق أوسع هو اعتبارها عبئًا على مستخدمي الإنترنت، وتهديدًا للخصوصية من قِبل نشطاء الحقوق الرقمية. من جانبها، تخشى المنصات من أن يؤدي إطلاق هذه الأدوات قبل الموعد النهائي القانوني إلى توجه مستخدميها إلى مواقع لا تلتزم بالشروط بعد.

معظم المواقع التي أطلقت عمليات التحقق من العمر هي منصات تدفع المال، مثل موقع Dorcel الفرنسي، الذي وقع اتفاقية شراكة مع موقع Yoti البريطاني لنشر حلول التحقق من العمر اعتبارًا من مساء الخميس.

قال أحد العاملين في إحدى شركات حلول التحقق من السن، والذي طلب عدم الكشف عن هويته: "جميع المواقع الإلكترونية ترغب في الامتثال، لكنهم سينتظرون حتى اللحظة الأخيرة"