إيلاف من أبوظبي: وجه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع رسالة شكر وعرفان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الرئاسة السورية، على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، الرسالة التي جاء فيها: "بكل التقدير والامتنان، أتوجه بالشكر لأخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة التي أحاطني بها خلال زيارتي اليوم".

وأضاف: "أعبر عن بالغ تقديري لما لمسته من حرص كبير على تعزيز علاقاتنا وتطويرها في مختلف المجالات".

وختم الشرع رسالته بالقول: "أدعو الله أن يديم على دولة الإمارات، قيادة وشعبا، نعمة الأمن والأمان والتوفيق، وأن تواصل مسيرتها نحو مزيد من الازدهار والتقدم".

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأحمد الشرع، الأحد في قصر الشاطئ بأبوظبي، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

إعادة بناء سوريا

كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، حيث أكد رئيس دولة الإمارات في هذا السياق حرص بلاده على دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها، مؤكدا أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة.

